РБК: Россия тайно признала законность паспортов, выданных в ДНР и ЛНР

Российские власти неофициально признали легитимность паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей. Представители РЖД, отечественных авиакомпаний и гостиниц получили негласные указания принимать соответствующие документы и оказывать услуги жителям Донбасса.

Как сообщает в четверг, 2 февраля, новостной портал РБК, это решение стало результатом неофициальных договоренностей Москвы с властями непризнанных республик,

О том, что по паспортам ДНР и ЛНР можно пересечь границу с Россией и летать внутренними рейсами, журналистам издания рассказали жители самопровозглашенных республик, источники в Госдуме и дипломатических кругах, а также официально подтвердили в авиакомпании S7 Airlines.

Зампред народного совета ДНР Денис Пушилин признал, что лично пользуется паспортом непризнанной республики с весны 2016 года и посещает по нему Россию. По его словам, возможность летать по документам ЛНР и ДНР предоставляют все российские авиакомпании "и S7, и "Аэрофлот", и "ЮТэйр". Эту же информацию подтвердил полпред ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего и журналист Анна Долгарева, работающая на Донбассе, которая сама ездила по паспорту ЛНР маршрутами РЖД.

Власти ЛНР начали выдавать собственные паспорта местным жителям по достижении 16-летия с середины 2015 года, пишет сайт NEWSru.com. По ним можно не только въезжать и передвигаться по России, но и подавать документы для поступления в российские вузы. О том, что МГУ и СПбГУ признают аттестаты, выданные выпускникам школ ДНР и ЛНР, в 2015 году заявляли ректоры этих вузов, напоминает издание.

Источник издания в дипломатических кругах объясняет фактическое действие в России паспортов непризнанных республик наличием неформальной договоренности между российскими властями и представителями ДНР и ЛНР "закрывать глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России".

Впрочем, как пишет РБК, даже неофициальное признание документов ДНР и ЛНР может обернуться для Кремля большими проблемами. Как объяснил юрист вашингтонской юридической фирмы Bryan Cave LLP Клиф Бернс, специализирующийся в области санкций, признание паспортов является де-юре подрывом суверенитета Украины и основанием для санкций против российских должностных лиц и авиакомпаний, которые принимают эти документы, поскольку ДНР и ЛНР не получили признания со стороны ни одного государства-члена ООН, а Украина считает эти образования "террористическими".