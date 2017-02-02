2 февраля 2017 г.
последняя новость: 22:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:16 США: евреи пустили мусульман в свою синагогу после того, как сгорела городская мечеть
21:29 В Мюнхене водитель совершил наезд на людей на пешеходном переходе
18:34 Национальный молитвенный завтрак: Трамп пикируется со Шварценеггером
17:50 РБК: Россия тайно признала законность паспортов, выданных в ДНР и ЛНР
17:04 Сурок Фил из Панксутони предсказал еще шесть недель зимы
16:23 Адвокат Прохоров: состояние Владимира Кара-Мурзы-младшего – критическое
16:14 Житель Западной Вирджинии нанес бывшей жене 86 ударов ножом – сразу после ее свадьбы
15:12 Встреча Нетаниягу и Мэй: главные темы – сотрудничество и поселения
14:38 К 100-летию со дня рождения Анвара Садата он будет награжден Золотой медалью Конгресса США
14:34 Путин отправил в отставку 16 генералов и одного прокурора. Список
В мире

РБК: Россия тайно признала законность паспортов, выданных в ДНР и ЛНР

время публикации: 17:50 | последнее обновление: 17:55 блог версия для печати фото
РБК: Россия тайно признала законность паспортов, выданных в ДНР и ЛНР

Российские власти неофициально признали легитимность паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных областей. Представители РЖД, отечественных авиакомпаний и гостиниц получили негласные указания принимать соответствующие документы и оказывать услуги жителям Донбасса.

Как сообщает в четверг, 2 февраля, новостной портал РБК, это решение стало результатом неофициальных договоренностей Москвы с властями непризнанных республик,

О том, что по паспортам ДНР и ЛНР можно пересечь границу с Россией и летать внутренними рейсами, журналистам издания рассказали жители самопровозглашенных республик, источники в Госдуме и дипломатических кругах, а также официально подтвердили в авиакомпании S7 Airlines.

Зампред народного совета ДНР Денис Пушилин признал, что лично пользуется паспортом непризнанной республики с весны 2016 года и посещает по нему Россию. По его словам, возможность летать по документам ЛНР и ДНР предоставляют все российские авиакомпании "и S7, и "Аэрофлот", и "ЮТэйр". Эту же информацию подтвердил полпред ЛНР в Минской группе Владислав Дейнего и журналист Анна Долгарева, работающая на Донбассе, которая сама ездила по паспорту ЛНР маршрутами РЖД.

Власти ЛНР начали выдавать собственные паспорта местным жителям по достижении 16-летия с середины 2015 года, пишет сайт NEWSru.com. По ним можно не только въезжать и передвигаться по России, но и подавать документы для поступления в российские вузы. О том, что МГУ и СПбГУ признают аттестаты, выданные выпускникам школ ДНР и ЛНР, в 2015 году заявляли ректоры этих вузов, напоминает издание.

Источник издания в дипломатических кругах объясняет фактическое действие в России паспортов непризнанных республик наличием неформальной договоренности между российскими властями и представителями ДНР и ЛНР "закрывать глаза на эти паспорта, чтобы люди могли передвигаться по России".

Впрочем, как пишет РБК, даже неофициальное признание документов ДНР и ЛНР может обернуться для Кремля большими проблемами. Как объяснил юрист вашингтонской юридической фирмы Bryan Cave LLP Клиф Бернс, специализирующийся в области санкций, признание паспортов является де-юре подрывом суверенитета Украины и основанием для санкций против российских должностных лиц и авиакомпаний, которые принимают эти документы, поскольку ДНР и ЛНР не получили признания со стороны ни одного государства-члена ООН, а Украина считает эти образования "террористическими".

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 2 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017