К 100-летию со дня рождения Анвара Садата он будет награжден Золотой медалью Конгресса США

Американские законодатели, представители обеих партий, вынесли на рассмотрение коллег проект, в рамках которого планируется посмертно наградить Золотой медалью Конгресса США президента Египта Анвара Садата – за мир, заключенный им с Израилем.

Об этом сообщается в четверг, 2 февраля, на официальном сайте конгрессмена Криса Стюарта.

Эта медаль, высшая гражданская награда, которой удостаивает американский парламент, будет присвоена Садату в 2018 году – к 100-летию со дня рождения политика.

"Президент Садат был первым арабским лидером, признавшим Израиль. Он продемонстрировал смелость и дальновидность, когда инициировал заключение мирного договора, кардинально изменившего историю Ближнего Востока к лучшему", – заявил по этому поводу инициатор проекта Бен Кардин, сенатор-демократ из штата Мэриленд.

Его поддержали сенаторы-республиканцы из Юты Орин Хэтч и Крис Стюарт, а также конгрессвумен Грейс Менг, демократка из штата Нью-Йорк.

Золотая медаль Конгресса была учреждена в 1776 году Джорджем Вашингтоном. Данной награды удостаивались лауреат Нобелевской премии мира Эли Визель, бывший президент Израиля Шимон Перес, любавичский ребе Менахем Мендел Шнеерзон, а также Рауль Валленберг, шведский дипломат, спасший от нацистов десятки тысячи евреев и погибший, как полагают историки, в застенках Лубянки.

Отметим, что выдачу этой награды лоббирует нью-йоркская компания The Friedlander Group, главное внимание которой сосредоточено на так называемых "еврейских вопросах".

Справка:

Мухаммад Анвар ас-Садат, президент Египта, стал первым арабским лидером, подписавшим в 1978 году мирный договор с еврейским государством. Израиль представлял на переговорах в Кэмп-Дэвиде премьер-министр Менахем Бегин, а председателем выступил президент США Джимми Картер. Позже Бегин и Садат были удостоены за это достижение Нобелевской премии мира.

Однако в 1981 году Анвар Садат погиб от рук исламских фундаменталистов, членов группировок "Аль-Гамаа аль-Исламия" и "Египетский исламский джихад", который не простили президенту сближение с Израилем.