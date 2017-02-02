2 февраля 2017 г.
последняя новость: 22:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:16 США: евреи пустили мусульман в свою синагогу после того, как сгорела городская мечеть
21:29 В Мюнхене водитель совершил наезд на людей на пешеходном переходе
18:34 Национальный молитвенный завтрак: Трамп пикируется со Шварценеггером
17:50 РБК: Россия тайно признала законность паспортов, выданных в ДНР и ЛНР
17:04 Сурок Фил из Панксутони предсказал еще шесть недель зимы
16:23 Адвокат Прохоров: состояние Владимира Кара-Мурзы-младшего – критическое
16:14 Житель Западной Вирджинии нанес бывшей жене 86 ударов ножом – сразу после ее свадьбы
15:12 Встреча Нетаниягу и Мэй: главные темы – сотрудничество и поселения
14:38 К 100-летию со дня рождения Анвара Садата он будет награжден Золотой медалью Конгресса США
14:34 Путин отправил в отставку 16 генералов и одного прокурора. Список
В мире

Житель Западной Вирджинии нанес бывшей жене 86 ударов ножом – сразу после ее свадьбы

время публикации: 16:14 | последнее обновление: 16:14 блог версия для печати фото
Житель Западной Вирджинии нанес бывшей жене 86 ударов ножом – сразу после ее свадьбы

Уильям Джесси Сил, 34-летний житель города Принстон, штат Западная Вирджиния, признан судом графства Мерсер виновным в убийстве своей бывшей сожительницы, 26-летней Эшли Сил. Спустя четыре часа после свадьбы Эшли он нанес женщине 86 ножевых ранений.

Об этом преступлении, совершенном в июне 2015 года в квартире бывшего мужа, куда новобрачная зашла за своими вещами, сообщает в четверг, 2 февраля, сайт местного телеканала WVVA-TV.

Родственники погибшей рассказали, что Эшли Сил вышла замуж за Дугласа Мартина, который жил в том же доме, что и супруги Сил. Он первым обнаружил труп жены и позвонил в службу спасений 911.

Адвокат подсудимого утверждал в ходе судебных слушаний, что убитая якобы набросилась с ножом на бывшего мужа, и тот был вынужден защищаться. Присяжные приняли его слова во внимание и признали Сила виновным в убийстве со смягчающими обстоятельствами. Максимальное наказание по данной статье составляет 40 лет лишения свободы.

Слушания по вопросу о выборе наказания состоятся 3 апреля.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 2 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017