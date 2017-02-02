Житель Западной Вирджинии нанес бывшей жене 86 ударов ножом – сразу после ее свадьбы

Уильям Джесси Сил, 34-летний житель города Принстон, штат Западная Вирджиния, признан судом графства Мерсер виновным в убийстве своей бывшей сожительницы, 26-летней Эшли Сил. Спустя четыре часа после свадьбы Эшли он нанес женщине 86 ножевых ранений.

Об этом преступлении, совершенном в июне 2015 года в квартире бывшего мужа, куда новобрачная зашла за своими вещами, сообщает в четверг, 2 февраля, сайт местного телеканала WVVA-TV.

Родственники погибшей рассказали, что Эшли Сил вышла замуж за Дугласа Мартина, который жил в том же доме, что и супруги Сил. Он первым обнаружил труп жены и позвонил в службу спасений 911.

Адвокат подсудимого утверждал в ходе судебных слушаний, что убитая якобы набросилась с ножом на бывшего мужа, и тот был вынужден защищаться. Присяжные приняли его слова во внимание и признали Сила виновным в убийстве со смягчающими обстоятельствами. Максимальное наказание по данной статье составляет 40 лет лишения свободы.

Слушания по вопросу о выборе наказания состоятся 3 апреля.