2 февраля 2017 г.
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США: евреи пустили мусульман в свою синагогу после того, как сгорела городская мечеть

время публикации: 22:16 | последнее обновление: 22:16 блог версия для печати фото
США: евреи пустили мусульман в свою синагогу после того, как сгорела городская мечеть

Евреи города Виктория в Техасе отдали копию ключей от своей синагоги соседям-мусульманам, мечеть которых сгорела. Об этом сообщает сайт телеканала i24.

Пожар в исламском центре, который также служил мечетью для местных мусульман, произошел в ночь на субботу. Огонь почти полностью уничтожил здание. Существуют подозрению, что пожар стал результатом поджога.

"У нас все знакомы друг с другом. Я знаю множество людей, которые ходят в мечеть. И мы разделяем их боль. Когда происходит трагедия, подобная этой, мы должны объединяться", - заявил журналистам глава синагоги "Бней Исраэль" Роберт Лоэб. По его словам, все члены еврейской общины проголосовали за то, чтобы пустить мусульман в свою синагогу пока не будет восстановлен исламский центр.

Исламский центр в Виктории был построен в 2000 год на пожертвования, собранные в интернете.

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