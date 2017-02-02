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Национальный молитвенный завтрак: Трамп пикируется со Шварценеггером

время публикации: 18:34 | последнее обновление: 18:50 блог версия для печати фото
Президент США Дональд Трамп принял участие в ежегодном мероприятии под названием "Национальный молитвенный завтрак"
Президент США Дональд Трамп принял участие в ежегодном мероприятии под названием "Национальный молитвенный завтрак"
Король Абдалла и Рекс Тиллерсон

Президент США Дональд Трамп принял участие в ежегодном мероприятии под названием "Национальный молитвенный завтрак", где политики встречаются с религиозными лидерами, ведущими бизнесменами и другими общественно значимыми фигурами.

Об этом мероприятии в Вашингтоне пишут в четверг, 2 февраля, американские СМИ и, в частности, издание The Huffington Post.

"Национальный молитвенный завтрак" интересен также тем, что предоставляет участникам возможность высказаться по волнующей их теме. Так, в 2013 году знаменитый нейрохирург Бен Карсон, боровшийся с Трампом за пост президента, ныне выдвинутый на пост министра жилищного строительства и городского развития, произнес на этом мероприятии речь, в которой раскритиковал реформу здравоохранения, продвигаемую Обамой, а также обрушился на современное государство с гипертрофированной социальной системой ("вэлфер стейт").

Трамп произнес ироническую речь, обращенную к бывшему губернатору Калифорнии Арнольду Шварценеггеру, в прошлом звезде Голливуда, который заменил Трампа в культовом телешоу The Celebrity Apprentice. В статье отмечается, что нынешний президент США остается продюсером этой программы.

"Они наняли кинозвезду, чтобы заменить меня, и к чему это привело? Рейтинг резко пошел вниз – это была настоящая катастрофа. Так давайте же помолимся за успех Арнольда", – приводит издание слова Трампа.

Шварценеггер, впрочем, не остался в долгу и выразил намерение помолиться о том, чтобы нынешний глава Белого дома сумел поднять свой собственный рейтинг, самый низкий в истории США, и более серьезно отнесся к своему посту. Он также предложил поменяться местами – чтобы каждый из них "занялся своим делом", и Трамп продолжал создавать телешоу, в котором он "большой специалист".

"Национальный молитвенный завтрак" был основан в 1953 году организацией The Fellowship Foundation и рядом конгрессменов. Он проходит ежегодно, собирая более 3.000 человек.

Напомним, что накануне более 800 лидеров христианской общины призвали Трампа уважать принципы его собственной религии, в рамках которой он, по их мнению, должен защищать униженных и помогать мигрантам. В письме, цитаты из которого приводит The Huffington Post, пастыри напоминают президенту, что в Евангелии говорится не о богатстве и процветании, это "благая весть для бедных", и только помогая обездоленным, можно прийти к Богу.

Отметим, что на этом мероприятии присутствовал король Иордании Абдалла, а о представителях мусульманской общины США американские СМИ не сообщают.

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Четверг, 2 февраля 2017 г.
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