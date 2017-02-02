Трамп о готовности Обамы принять иммигрантов из Австралии: "Я буду разбираться с этой глупой сделкой"

Вечером 1 февраля в твиттере президента США Дональда Трампа появилась запись по поводу намерения аннулировать решение администрации Барака Обамы о принятии беженцев из Австралии.

"Вы в это верите? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой сделкой!", – сказано в этой записи.

Напомним, что в свой первый рабочий день после инаугурации Трамп подписал указ о выходе США из договоренностей о Транстихоокеанском партнерстве (ТЭС)– торговом альянсе двенадцати стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входят, помимо его страны, Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.