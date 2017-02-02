Трамп назвал беседу с премьер-министром Австралии "худшей за день"

Президент США Дональд Трамп назвал телефонную беседу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом "самой плохой" за день, сообщает в четверг, 2 феваля, газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

Издание отмечает, что по плану переговоры должны были продолжаться около часа, однако Трамп прекратил общение примерно через 25 минут после начала, а в ходе разговора он назвал соглашение о переселении в США беженцев с островов Манус в Папуа-Новой Гвинее и Науру, заключенное при Обаме, "самым худшим за все время" и обвинил Австралию в попытках экспортировать "новых бостонских террористов"

Тернбулл, со своей стороны, дипломатично отметил, что разговор с Трампом был "откровенным". "Эти разговоры ведутся прямо, откровенно, частным образом. Если вы видели сообщения о них, я не намерен что-либо добавлять" – приводит слова австралийского лидера информационное агентство РИА Новости.

Напомним, что накануне вечером , 1 февраля, в микроблоге президента США Дональда Трампа появилась запись, сообщающая о его намерении аннулировать решение администрации Барака Обамы о принятии беженцев из Австралии. "Вы в это верите? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой сделкой!", – говорится в этом "твите".

Напомним, что в свой первый рабочий день после инаугурации Трамп подписал указ о выходе США из договоренностей о Транстихоокеанском партнерстве (ТЭС)– торговом альянсе двенадцати стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входят, помимо его страны, Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.