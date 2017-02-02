2 февраля 2017 г.
последняя новость: 22:16
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:16 США: евреи пустили мусульман в свою синагогу после того, как сгорела городская мечеть
21:29 В Мюнхене водитель совершил наезд на людей на пешеходном переходе
18:34 Национальный молитвенный завтрак: Трамп пикируется со Шварценеггером
17:50 РБК: Россия тайно признала законность паспортов, выданных в ДНР и ЛНР
17:04 Сурок Фил из Панксутони предсказал еще шесть недель зимы
16:23 Адвокат Прохоров: состояние Владимира Кара-Мурзы-младшего – критическое
16:14 Житель Западной Вирджинии нанес бывшей жене 86 ударов ножом – сразу после ее свадьбы
15:12 Встреча Нетаниягу и Мэй: главные темы – сотрудничество и поселения
14:38 К 100-летию со дня рождения Анвара Садата он будет награжден Золотой медалью Конгресса США
14:34 Путин отправил в отставку 16 генералов и одного прокурора. Список
В мире

Трамп назвал беседу с премьер-министром Австралии "худшей за день"

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 12:13 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал телефонную беседу с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом "самой плохой" за день, сообщает в четверг, 2 феваля, газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Белом доме.

Издание отмечает, что по плану переговоры должны были продолжаться около часа, однако Трамп прекратил общение примерно через 25 минут после начала, а в ходе разговора он назвал соглашение о переселении в США беженцев с островов Манус в Папуа-Новой Гвинее и Науру, заключенное при Обаме, "самым худшим за все время" и обвинил Австралию в попытках экспортировать "новых бостонских террористов"

Тернбулл, со своей стороны, дипломатично отметил, что разговор с Трампом был "откровенным". "Эти разговоры ведутся прямо, откровенно, частным образом. Если вы видели сообщения о них, я не намерен что-либо добавлять" – приводит слова австралийского лидера информационное агентство РИА Новости.

Напомним, что накануне вечером , 1 февраля, в микроблоге президента США Дональда Трампа появилась запись, сообщающая о его намерении аннулировать решение администрации Барака Обамы о принятии беженцев из Австралии. "Вы в это верите? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я буду разбираться с этой глупой сделкой!", – говорится в этом "твите".

Напомним, что в свой первый рабочий день после инаугурации Трамп подписал указ о выходе США из договоренностей о Транстихоокеанском партнерстве (ТЭС)– торговом альянсе двенадцати стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входят, помимо его страны, Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 февраля 2017 г.
Трамп о готовности Обамы принять иммигрантов из Австралии: "Я буду разбираться с этой глупой сделкой"







  Рейтинг@Mail.ru  
Четверг, 2 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017