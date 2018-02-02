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В мире

Старший сын Фиделя Кастро покончил с собой

время публикации: 06:05 | последнее обновление: 06:34 блог версия для печати фото
Фидель ("Фиделито") Анхель Кастро Диас-Баларт в 2015 году
Фидель ("Фиделито") Анхель Кастро Диас-Баларт в 2015 году
Фидель ("Фиделито") Анхель Кастро Диас-Баларт в 2004 году

В четверг, 1 февраля, на Кубе 68-летний ученый Фидель ("Фиделито") Анхель Кастро Диас-Баларт, сын бывшего кубинского лидера Фиделя Кастро, покончил с собой, сообщают агентства Prensa Latina и РИА Новости.

В публикациях отмечается, что в течение нескольких месяцев медики оказывали Кастро помощь в связи с глубокой депрессией. Сначала он находился в госпитале, а затем был переведен на амбулаторный режим наблюдения. Он оставил предсмертную записку.

На момент смерти Кастро Диас-Баларт был советником по научным вопросам Госсовета Кубы и вице-президентом кубинской академии наук, занимался темой инноваций.

Лидер Кубинской революции Фидель Кастро Рус скончался 25 ноября 2016 года в возрасте 90 лет в Гаване.

Фидель Алехандро Кастро Рус родился 13 августа 1926 года на Кубе в семье землевладельца. В студенческие годы перенял левую идеологию. Участвовал в мятежах в некоторых странах региона, затем попытался поднять восстание на Кубе. После неудачной первой попытке покинул страну, чтобы позднее вернуться и развязать вооруженную борьбу против режима Батисты. В начале 1959 года режим был свергнут. Победители установили авторитарный режим, превратившийся в диктатуру марксистского толка. Кастро сделал Кубу союзницей СССР и разрешил разместить на островном государстве ракеты с ядерными боеголовками, что привело к Карибскому кризису в 1962 году, поставившему мир на грань ядерной войны между двумя сверхдержавами. Кубинский лидер стремился активно поддерживать леворадикальные экстремистские движения и организации в разных странах, посылал войска в Анголу и на помощь арабским странам во время Войны Судного дня против Израиля, участвовал в других вооруженных конфликтах. После распада СССР внешнеполитическая активность Кастро снизилась. Внутри страны были проведены ограниченные экономические преобразования, сохраняя однопартийный режим. В последние годы потеплели отношения с США, и в 2015 году были восстановлены дипломатические отношения, а в 2016 году американский президент Барак Обама посетил Кубу.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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// NEWSru.co.il // В мире // 4 декабря 2016 г.
Завещание Фиделя Кастро: запрет на установку памятников и чествование имени
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // Фоторепортажи // 27 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 26 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 26 ноября 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 26 ноября 2016 г.
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