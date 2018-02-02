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Посольство Израиля в Варшаве: "Мы не можем молчать о волне антисемитских атак"

время публикации: 18:34 | последнее обновление: 19:13 блог версия для печати фото
Посольство Израиля в Варшаве
Посол Израиля в Польше Анна Азари
Мемориальный комплекс на территории концлагеря Аушвиц (Освенцим)

В пятницу, 2 февраля, посольство Израиля в Варшаве опубликовало заявление на польском языке, в котором говорится: "Мы не можем молчать о волне антисемитских атак, направленных против нас и лично против посла Анны Азари". Об этом сообщает газета "Гаарец".

Согласно этому заявлению, речь идет об антисемитских высказываниях, за большинством из которых стоит государственное телевидение Польши и социальные сети.

В заявлении подчеркивается, что, если антисемитские выпады раньше наводняли, в основном, польский сегмент интернета, то в последнее время они проникли и в средства массовой информации. В частности, директор государственной телевизионной станции TVP 2 Марцин Вольски заявил в эфире, что нацистские лагеря смерти следует называть еврейскими, поскольку именно евреи работали в газовых камерах. Ранее антисемитское высказывание позволил себе в своем мини-блоге в сети Twitter известный польский обозреватель Рафал Земкевич.

Напомним, в ночь на четверг, 1 февраля, Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду идеологии украинских националистов, отрицание Волынской резни и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

Речь идет о поправках к закону об Институте национальной памяти, согласно которым, в частности, человек, публично обвиняющий Польшу в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности, может быть приговорен к тюремному заключению сроком на три года.

Закон запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Наказанию будут подвергнуты и те, кто попытаются "сознательно преуменьшить ответственность истинных виновников этих преступлений".

Этот закон вызвал неоднозначную реакцию в Израиле. В течение нескольких дней, предшествовавших утверждению закона Сенатом Польши, его содержание обсуждалось израильскими и польскими политиками.

1 февраля министр транспорта Исраэль Кац призвал главу правительства и министра иностранных дел Биньямина Нетаниягу распорядиться немедленно отозвать посла Израиля в Польше Анну Азари для проведения консультации.

Накануне полиция Варшавы перекрыла улицы вокруг посольства Израиля, опасаясь антисемитских выступлений. Это решение было принято после того, как стало известно, что несколько крайне правых организаций намерены устроить шествие к израильскому посольству под лозунгом "Нет антипольским выступлениям".



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