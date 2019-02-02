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В мире

РФ и США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

время публикации: 12:48 | последнее обновление: 13:27 блог версия для печати фото
Дональд Трамп
Владимир Путин

В субботу, 2 февраля, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве зеркального ответа на решение США. Об этом было объявлено на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу, сообщает издание "Ведомости".

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем", – заявил Путин. Он попросил Лаврова и Шойгу в будущем не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

"Подождем, пока наши партнеры созреют для того, чтобы вести с нами равноправный, содержательный диалог по этой важнейшей тематике – и для нас, и для наших партнеров, да и для всего мира", – отметил президент. По его словам, Россия не будет размещать оружие средней и меньшей дальности, если оно появится, ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства.

Кроме того, президент РФ согласился с предложениями минобороны по "приземлению" "Калибров" и созданию гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности. При этом Путин подчеркнул, что Россия не должна втягиваться в "затратную" гонку вооружений.

Накануне госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Соединенные Штаты приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Выступая перед журналистами в Госдепартаменте, Помпео напомнил, что Вашингтон ранее уже потребовал от Москвы в течение двух месяцев устранить нарушения ДРМСД, которые, с точки зрения США, имели место на протяжении последних нескольких лет.

"Россия в течение этих 60 дней отказалась сделать какие бы то ни было шаги, чтобы вернуться к подлинному и проверяемому соблюдению ДРСМД. Следовательно, США приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД, начиная со 2 февраля. Мы передадим России и другим сторонам договора официальное уведомление о том, что США выйдут из ДРСМД в течение шести месяцев в соответствии со статьей 15 договора", - сказал Помпео. Президент США Дональд Трамп заметил в тот же день, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с более широким кругом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия.



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// NEWSru.co.il // В мире // 1 февраля 2019 г.
Трамп хочет заключить новый ДРСМД с широким кругом участников
// NEWSru.co.il // В мире // 1 февраля 2019 г.
2 февраля США приостановят выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД





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