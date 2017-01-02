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Впервые с 1945 года: ни одного американского авианосца в Мировом океане

время публикации: 11:40 | последнее обновление: 11:44 блог версия для печати фото
Атомный авианосец Dwight D. Eisenhower

На начало 2017 года в Мировом океане не развернуто ни одной ударной авианосной группы военно-морского флота США. Как отмечает телеканал Fox News, впервые с окончания Второй мировой войны на боевом дежурстве не находится ни одного авианосца.

Атомный авианосец Dwight D. Eisenhower, после семимесячного пребывания на Ближнем Востоке, вернулся на базу ВМФ Норфолк в Вирджинии. Находясь сначала в Восточном Средиземноморье, а затем в Персидском заливе, он нанес тысячи авиаударов по позициям "Исламского государства".

Сменить его должен последний авианосец класса Nimitz, George H.W. Bush. Однако обслуживание корабля в Норфолке затянулось, и он не успел выйти в море, чтобы заменить предшественника. Это и стало причиной создавшейся ситуации.

Телеканал цитирует источники в министерстве обороны США, сообщивший, что в Мировом океане и, в частности, на Ближнем Востоке, находятся большие десантные корабли, несущие тысячи морских пехотинцев, ударные и десантные вертолеты, а также ограниченное число самолетов. Авиация развернута и на расположенных в регионе базах.

Ударные авианосные группы – наиболее заметный признак американского морского могущества, важный инструмент проекции силы. Согласно военной доктрине, США необходимы 11 авианосцев, однако на настоящий момент американцы располагают только десятью. В наступившем году в строй должен войти Gerald R. Ford.

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