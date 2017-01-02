2 января 2017 г.
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В мире

Экс-посол в ООН Джон Болтон требует наказать страны, выступившие против Израиля

время публикации: 15:06 | последнее обновление: 15:39 блог версия для печати фото

Джон Болтон, бывший американский посол в ООН, призвал администрацию избранного президента США Дональда Трампа принять ответные меры в отношении стран, поддержаваших антиизраильскую резолюцию.

Об этом пишет в понедельник, 2 января, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на издание The Hill.

Болтон, в частности, предлагает лишить Малайзию и Венесуэлу американской помощи, о чем он заявил в интервью нью-йоркской радиостанции AM 970, а также рекомендует Израилю и США дать 14 странам, проголосовавшим за эту резолюцию, возможность пересмотреть данное решение.

"Думаю, что Израиль и администрация Трампа должны сказать: мы даем каждому из вас шанс вновь проголосовать, отменить эту резолюцию и принять что-то более разумное. Если же вы этого не сделаете, то мы предпримем соответствующие шаги с целью продемонстрировать наше недовольство", – приводит издание слова дипломата.

Болтон полагает, что отказ США наложить вето на антиизраильскую резолюцию является актом мести уходящей администрации Белого дома Трампу – за то, что тот придерживается иных политических взглядов.

Напомним, что 23 декабря четырнадцать стран-членов Совбеза ООН проголосовали за этот документ, в котором Иудея, Самария и восточные кварталы Иерусалима, включая Старый город, названы "оккупированными территориями". США отказались ветировать данную резолюцию, вместо этого призвав Израиль остановить строительство в поселениях.

Отметим также, что имя Болтона фигурировало в списке лиц, имеющих шанс возглавить Госдепартамент США. Трамп назвал госсекретарем Рекса Тиллерсона, однако официальное назначение пока не состоялось.

Накануне это издание сообщило, что республиканцы в обеих палатах Конгресса США готовят резолюцию, осуждающую антиизраильское постановление Совбеза США, а и их лидеры обсуждают более кардинальные меры – такие, как санкции в отношении этой международной структуры.

Соответствующие документы готовят сенаторы Денис Росс из Флориды и Джерри Моран из Канзаса. Они представят свой проект в течение нескольких недель и надеются на поддержку коллег-законодателей, в том числе из Демократической партии, недовольных действиями Барака Обамы, который отказался наложить вето на антиизраильскую резолюцию.

Помимо этого, республиканцы обсуждают возможность лишить ООН финансирования в связи с предвзятым отношением к Израилю. Отметим, что взнос США в казну этой международной структуры составляет примерно четверть от ее ежегодного дохода.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 января 2017 г.
The Jerusalem Post: Конгресс США готовит санкции в отношении ООН
// NEWSru.co.il // В мире // 1 января 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 28 декабря 2016 г.
Нетаниягу о речи Керри: "Антиизраильское выступление, игнорирующее корень конфликта"
// NEWSru.co.il // В мире // 28 декабря 2016 г.
Белый дом опровергает информацию о встрече с палестинским рукводством
// NEWSru.co.il // В мире // 28 декабря 2016 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 25 декабря 2016 г.
Конгрессмены-республиканцы требуют лишить ООН финансирования







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