Капитан сгоревшего парома Zahro Express первым покинул судно, бросив пассажиров

Капитан пассажирского парома Zahro Express, где в результате пожара погибли 23 человека, обвиняется в том, что первым покинул горящее судно, бросив пассажиров на произвол судьбы.

В настоящее время он находится под арестом, пишет в понедельник, 2 января, издание The Sydney Morning Herald.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в минувшее воскресенье. Zahro Express направлялся из порта Муара Ангке, Джакарта, на курортный остров Тидун, округ Тысячи островов. Причины возгорания остаются пока не известными, источник в полиции сообщает, что рассматривается версия короткого замыкания на генераторе.

Хендра Судирман, глава спасательного агентства в Джакарте, утверждает, что на судне, рассчитанном на 100 пассажиров, находилось 248 человек. 200 из них удалось спасти, 32 человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Индонезии регулярно происходят ЧП с морскими судами и паромами, причиной которых является перегруженность плавсредств, а также недостаток спасательных жилетов на борту.