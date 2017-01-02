Умер архиепископ Капуччи, пособник террористов и "герой палестинского народа"

В воскресенье, 1 января, на 95-м году жизни в Риме умер архиепископ греко-католической церкви Иерусалима в изгнании Илларион Капуччи, пособник террористов, осужденный в Израиле в 70-е годы за контрабанду вооружений для "Организации освобождения Палестины".

Илларион Капуччи родился 2 марта 1922 года в сирийском городе Алеппо. Рукоположен в июле 1947-го. В июле 1965-го стал архиепископом греко-католической церкви в Иерусалиме. Поддерживал тесные связи с руководством "Организации освобождения Палестины" и партии ФАТХ. В августе 1974 года был арестован израильскими спецслужбами после того, как было установлено, что он провозил в своем "Мерседесе" оружие для террористов, в том числе ракеты, которыми планировалось обстрелять жилые кварталы Иерусалима.

За несколько месяцев до ареста архиепископа Капуччи в иерусалимском квартале Армон а-Нацив были найдены три ракеты "Катюша", нацеленные на центр города, напоминает арабская редакция сайта общей службы безопасности Израиля (ШАБАК). Накануне спецслужбы обнаружили в центре Иерусалима заминированный автомобиль, начиненный тремя зарядами противотанкового гранатомета "Базука". По подозрению в подготовке терактов были задержаны трое братьев из клана Малабэ, проживавшие в Бейт-Ханине (северная окраина Иерусалима). Они признались в убийстве таксиста и минировании автомобиля, а также рассказали про склад оружия в подвале школы, принадлежавшей греко-католической церкви.

Под подозрение попал архиепископ Илларион Капуччи, который, как высшее духовное лицо, пользовался неприкосновенностью и имел возможность проезжать через любые посты без досмотра. В ходе следствия было установлено, что священник провозил оружие и боеприпасы в своем черном "Мерседесе" через пограничный пост Рош а-Никра, на границе с Ливаном. Было установлено, что затем это оружие прятали в подвале церковной школы в Бейт-Ханине. Операциями по доставке и передаче вооружений руководили террористы Абу Фирас и Абу Джихад.

18 августа 1974 года Илларион Капуччи был арестован. Он был приговорен к 12 годам тюрьмы. В его защиту выступал патриарх Мелькитской католической церкви Максимос V, заявлявший, что священник не может быть осужден за то, что "пытался спасать арабов", и проводивший параллель с католическими священниками, которые спасали евреев от нацистских преследований. Освобождения архиепископа Капуччи требовали арабские террористы, захватившие заложников в кибуце Кфар Юваль в июне 1975-го, того же добивались немецкие и арабские террористы, угнавшие самолет Air France в Энтеббе в июле 1976-го. В 1978 году, под давление Ватикана и лично Папы Римского Павла VI, Капуччи был освобожден из израильской тюрьмы и выслан в Рим.

В 1980-м архиепископ Илларион Капуччи играл одну из ключевых ролей на переговорах об освобождении в Иране захваченных в плен американских военных. Миссия была неудачной.

В 2003-м Капуччи выступил с резкой критикой действий американских военных в Ираке.

В 2009-м архиепископ Капуччи был задержан израильскими властями после того, как его обнаружили на борту ливанского судна с гуманитарным грузом, следовавшем в сектор Газы. В мае 2010-го его вновь задержали израильские военные, он был одним из пассажиров турецкого судна "Мави Мармара", пытавшегося прорвать морскую блокаду Газы.

Для арабского мира, прежде всего для сирийцев и палестинских арабов, Илларион Капуччи был национальным героем. Сирийское государственное агентство SANA в сообщении о смерти Капуччи пишет: "Он посвятил всю свою жизнь справедливому делу палестинского народа и в поддержку сил сопротивления в регионе и Сирии, противостоящих терроризму". Патриарх Мелькитской католической церкви Антиохии и всего Востока Григориус III Ляххам, выражая соболезнования, подчеркнул, что Капуччи всю свою жизнь боролся за права палестинского народа и назвал его героем.





