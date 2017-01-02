Африканцы штурмуют границу Сеуты – испанского анклава в Марокко: множество пострадавших

Пятьдесят марокканцев и пять испанских пограничников были ранены в ходе беспорядков в Марокко, где более 1.100 африканских мигрантов штурмовали накануне границу Сеуты - анклава Испании на северном побережье этой страны.

Об этом пишет в понедельник, 2 января, сайт новостной службы ВВС.

Двоим из них удалось преодолеть шестиметровую защитную стену. Оба получили ранения, а один из пограничников лишился глаза. Этот штурм был спровоцирован прошлогодним "успехом" аналогичной акции: в декабре 2016 года 400 мигрантов попали таким образом на территорию анклава.

В статье отмечается, что сотни выходцев из Центральной Африки нелегально проживают на территории Марокко и ежегодно пытаются проникнуть в Сеуту и Мелиллу, второй испанский анклав, откуда затем перемещаются в Европу.