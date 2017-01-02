В Дании задержана дочь "корейского Распутина"

В Дании по требованию южнокорейских властей была задержана дочь Чхве Сун Силь - близкой подруги президента Южной Кореи Пак Кын Хе, в отношении которой корейский парламент начал процедуру импичмента, сообщает BBC.

Чхве Сун Силь, которую западные СМИ уже прозвали "корейским Распутиным" или "Распутиным в юбке", предъявлены обвинения в попытке мошенничества с целью перевода средств из контролируемых ей неправительственных фондов в принадлежащую ей компанию. Президента Пак Кын Хе подозревают в том, что она помогала незаконной деятельности своей близкой подруги Чхве Сун Силь и разрешала ей вмешиваться в государственные дела.

Дочь Чхве Сун Силь была задержана в связи с подозрениями в причастности к незаконной деятельности, которая привела к кризису власти в стране.