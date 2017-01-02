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В мире

СМИ: Марин Ле Пен займет деньги на предвыборную кампанию у своего отца

время публикации: 13:03 | последнее обновление: 13:03 блог версия для печати фото
Марин Ле Пен

Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, кандидат в президенты Франции, возьмет кредит в размере 6 млн евро у своего отца Жана-Мари Ле Пена, возглавляющего фонд Cotelec.

Эти деньги необходимы ей для финансирования своей предвыборной кампании – на фоне отказа всех французских банков, не желающих поддерживать партию Ле Пен, сообщает 2 января агентство новостей Bloomberg со ссылкой на заявление вице-президента партии Флориана Филиппо сделанного накануне в интервью радиостанции Europe 1.

Отметим, что генсек "Национального фронта" Николя Бей называл ранее другую сумму – 27 млн евро, уточняет издание RFI.

В 2014 году на фоне обострения отношений РФ и Запада из-за украинского кризиса "Национальный фронт" получил кредит в 9 млн евро от "Европейского российского банка" (ЕРБ) – чешской "дочки" российского "Первого чешско-российского банка" (ПЧРБ), сообщается на сайте InoPressa.

Банк, приобретенный российской компанией "Стройтрансгаз", подконтрольной бизнесмену Геннадию Тимченко, ближайшему другу президента России Владимира Путина, позднее перешел в руки Романа Попова, в прошлом занимавшего должность главы финансового департамента "Стройтрансгаза", напоминает RFI.

В феврале 2016 года Ле Пен сообщала о намерении повторно взять кредит у российского банка, однако летом этого же года ЦБ России отозвал у ПЧРБ лицензию в связи с нарушением законов банковской деятельности и снижения собственных средств до уровня менее двух процентов.

21 декабря 2016 года французская газета Canard Enchaine сообщила, что "Национальный фронт" заключил договор с Россией, включающий кредит на финансирование предвыборной кампании партии в полном объеме – в обмен на признание Крыма российской территорией в случае победы.

Генсек партии Николя Бей опровергает эту информацию, как и сама Марин Ле Пен. Президентские выборы во Франции состоятся в апреле и мае 2017 года.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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