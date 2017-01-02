Обама назвал дату прощальной речи: она будет произнесена 10 января в Чикаго

Покидающий пост президента США Барак Обама назвал дату своего прощального выступления: он обратится к гражданам страны во вторник, 10 января, находясь в городе Чикаго, где долгое время жил и работал.

Об этом сообщается в понедельник, 2 января, на официальном сайте Белого дома.

"Я только начинаю писать свою речь. Я рассматриваю это выступление как возможность поблагодарить вас за это удивительное приключение и отпраздновать происшедшие в стране перемены к лучшему за эти восемь лет. Я также намерен поделиться с вами размышлениями о том, куда мы движемся", – разъясняет Обама.

"За это время мы столкнулись с серьезными проблемами, которые сделали нас сильнее. И это произошло потому, что мы никогда не предавали веру, которая направляла нас со дня основания страны – веры в то, что мы можем изменить ее к лучшему", – заключает 44-1 президент США.

Обама также напомнил, что в 1796 году Джордж Вашингтон основал традицию мирной демократической передачи власти прощального обращения к американскому народу". "И более 220 лет с тех пор американские президенты следовали его примеру.