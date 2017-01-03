Опубликовано фото исполнителя теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле

В Турции продолжается операция по розыску террориста, расстрелявшего в новогоднюю ночь участников вечеринки в клубе Reina. Государственная прокуратура распространила фотографии подозреваемого.

Государственное информационное агентство Anadolu опубликовало фотографию исполнителя теракта. Отмечая, что изображение взято с одной из камер наблюдения, установленных в районе клуба.

Сайт NTV публикует целую серию снимков террориста в различных ракурсах. При этом, как отмечается в публикации, следственные органы не сообщают, национальность подозреваемого.

Вместе с тем, заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш заявил, что у следствия имеются отпечатки пальцев преступника и полиции известно, как он выглядит. Кроме того, по подозрению в причастности к теракту в ночном клубе были арестованы восемь человек, но самого исполнителя теракта среди задержанных нет, - сообщил Куртулмуш.