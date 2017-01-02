Brexit: количество британских евреев, желающих стать гражданами Португалии, возросло в 80 раз

Результаты июньского референдума, в ходе которого британцы проголосовали за выход их страны из Евросоюза, привели к 80-кратному увеличению количества британских евреев, которые стремятся перебраться в Португалию в рамках закона о возвращении.

Об этом сообщила в минувшие выходные ведущая британская газета The Guardian.

Если до так называемого Brexit еврейская община Португалии получила лишь пять прошений о смене гражданства от британских евреев-сефардов, то за минувший период их количество возросло до 400, сообщает издание.

В статье отмечается, что в Соединенном Королевстве проживает сегодня несколько тысяч евреев-сефардов, однако точных цифр газета не приводит.

Как сообщалось ранее, в январе 2015 года правительство Португалии утвердило закон, позволяющий потомкам евреев, изгнанных из страны в 1496 указом короля Мануэля Первого, получить португальское гражданство. Ключевое условие – способность доказать историческую связь с португальским еврейством.

Согласно данным, предоставленным архивами, в 1492 году около 80.000 евреев, изгнанных из Испании, пересекли границу и нашли пристанище в соседней стране – Португалии.

Португальский король предоставил им убежище, однако спустя четыре года потребовал перейти в христианство или же покинуть страну. Еще через какое-то время был наложен запрет на выезд и введено принудительное крещение для евреев.

Напомним, что в 2014 году испанское правительство утвердило законопроект, предоставляющий сефардам, потомкам евреев, изгнанных из Испании, право на получение гражданства, причем без необходимости отказа от другого подданства.

Согласно данному законопроекту, для получения испанского гражданства необходимо иметь соответствующую справку от Федерации еврейских общин Испании или от раввина в стране проживания. Следует также выдержать экзамен на знание испанской культуры.

Сефардами называют субэтническую группу евреев, сформировавшуюся на Пиренейском полуострове из потоков миграции иудеев внутри Римской империи, а затем внутри Халифата, и говорящих на языке ладино. Евреи получили это название, что в переводе c иврита означает "испанцы", после изгнания из Испании и Португалии в конце 1492 года и последующего исхода с Пиренейского полуострова в XVI-XVIII вв.

С образованием государства Израиль в 1948 году большинство ладиноязычных сефардов Турции и Греции иммигрировало в Израиль, где происходит сегодня процесс ассимиляции с другими евреями.

В современном Израиле сефардами называют репатриантов из арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также курдских, персидских, афганских, среднеазиатских, грузинских, кавказских и кочинских евреев. Всего в рамках нового закона испанское гражданство получили к настоящему моменту более 4.300 евреев.