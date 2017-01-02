Бунт в бразильской тюрьме: десятки трупов, охранники взяты в плен

Около шестидесяти человек стали жертвами бунта в тюрьме города Манаус, столицы бразильского штата Амазонас, спровоцированного криминальными разборками между бандами наркоторговцев.

Об этом пишет в понедельник, 2 января, новостное агентство Reuters со ссылкой на официальные источники и местную газету Em Tempo.

Глава службы безопасности штата Серджио Фонтес дал в связи с этими событиями пресс-конференцию, в ходе которой предположил, что количество погибших будет возрастать по мере расследования. Em Tempo сообщает, что возле тюремных стен было найдено несколько обезглавленных трупов.

Бунт вспыхнул в минувшее воскресенье, ситуацию удалось взять под контроль к утру понедельника. Двенадцать охранников были взяты в заложники, остается неизвестным, сколько заключенных сумели бежать из тюрьмы

Международные правозащитные организации регулярно критикуют пенитенциарную систему Бразилии, где тюрьмы переполнены, условия содержания устрашающие и подобные бунты не редкость.