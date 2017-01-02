Трамп отменит "множество решений" Обамы в первый же день своей каденции

Избранный президент США Дональд Трамп намерен в первый день своей каденции на посту главы государства отменить "множество" решений, принятых его предшественником, Бараком Обамой, за восемь лет.

Об этом заявил будущий пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в ходе программы This Week, идущей на телеканале ABC, пишет 2 января сайт новостной службы CNN.

Спайсер утверждал, что законы и уложения, принятые в период правления Обамы, препятствовали экономическому росту и созданию новых рабочих мест. Впрочем, какие именно законы будут отменены, пресс-секретарь уточнять не стал. Авторы статьи напоминают в свете этого заявления, что Трамп резко критиковал внешнюю политику уходящей администрации, а также ее иммиграционную стратегию и решения, принятые в сфере энергетики.