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В мире

В Китае обнаружен меч возрастом около 2300 лет. ВИДЕО

время публикации: 11:11 | последнее обновление: 11:41 блог версия для печати фото
В Китае обнаружен меч возрастом не менее 2300 лет. ВИДЕО

Китайские археологи недавно нашли на раскопках одной из гробниц в Синьяне, в провинции Хэнань, древний меч, возраст которого не менее 2300 лет, передает Международное радио Китая (CRI).

По мнению археологов, этот меч был выкован в период Сражающихся царств (от V века до н. э. до объединения Китая Цинь Шихуанди в 221 году до н. э.).

Опубликована видеозапись демонстрации меча, сталь которого по-прежнему "играет", когда клинок вынимают из ножен.

Судя по видео, найден классический китайский короткий прямой меч (цзянь). В эпоху бронзы у подобных мечей длина клинка обычно составляла менее полуметра. В период Сражающихся царств такие мечи ковали и из стали.

Необычной является степень сохранности найденного меча. Некоторых комментаторы уже завили, что эта находка может быть качественной подделкой. Но китайские археологи настаивают на подлинности артефакта.

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