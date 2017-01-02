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В мире

В Конгрессе заявили, что не позволят Трампу отменить санкции против России

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати фото
Адам Шифф

Член Палаты представителей США от демократической партии Адам Шифф заявил в интервью телекомпании ABC, что если Дональд Трамп попытается отменить антироссийские санкции, он встретит "жесткое" сопротивление Конгресса.

По словам Шиффа, Конгресс будет даже стремиться к тому, чтобы усилить антироссийские санкции. Как утверждает Шифф, многие представители обеих партий, в том числе республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм считают, что санкций, введенных администрацией Барака Обамы, недостаточно для сдерживания России.

Шифф, который является одним из видных представителей Комиссии Конгресса по делам разведки, также подчеркнул, что в американском разведывательном сообществе не сомневаются в том, что именно Россия организовала хакерскую атаку на США.

Ранее, также в эфире ABC, будущий пресс-секретарь Белого дома и доверенное лицо Дональда Трампа Шон Спайсер заявил, что считает антироссийские санкции нынешней администрации "непропорциональными".



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