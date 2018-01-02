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В мире

Женщины Голливуда основали движение против домогательств

время публикации: 09:46 | последнее обновление: 10:05 блог версия для печати фото
Натали Портман
Эмма Стоун
Риз Уэзерспун
ВСЕ ФОТО

Более 300 женщин голливудских актрис, агентов, сценаристов, режиссеров и других женщин в американской киноиндустрии основали движение Time's Up по борьбе с сексуальными домогательствами в Голливуде и других сферах деятельности, сообщает The New York Times.

В числе участников инициативы – Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уэзерспун, Эшли Джадд, Америка Феррера и другие кинозвезды.

В частности, движение основало фонд для оплаты юридической помощи неимущим жертвам домогательств. В фонде для этих целей собрано уже 13 миллионов долларов.

Напомним, в начале декабря влиятельный американский журнал Time огласил итоги ежегодной премии "Человек года", которой удостоилось в 2017 году движение "Нарушители молчания" – The Silence Breakers.

Победителями в этой номинации стали женщины, которые первыми привлекли внимание к проблеме сексуальных домогательств в различных сферах, в том числе в шоу-бизнесе и инициировали в соцсетях флешмоб под хэштегом #MeToo.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 января 2018 г.
"Эффект Вайнштейна" и другие сексуальные скандалы 2017 года
// NEWSru.co.il // В мире // 6 декабря 2017 г.
Time назвал "Человеком года" общественное движение "Нарушители молчания"







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