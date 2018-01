Женщины Голливуда основали движение против домогательств

Более 300 женщин голливудских актрис, агентов, сценаристов, режиссеров и других женщин в американской киноиндустрии основали движение Time's Up по борьбе с сексуальными домогательствами в Голливуде и других сферах деятельности, сообщает The New York Times.

В числе участников инициативы – Натали Портман, Эмма Стоун, Риз Уэзерспун, Эшли Джадд, Америка Феррера и другие кинозвезды.

В частности, движение основало фонд для оплаты юридической помощи неимущим жертвам домогательств. В фонде для этих целей собрано уже 13 миллионов долларов.

Напомним, в начале декабря влиятельный американский журнал Time огласил итоги ежегодной премии "Человек года", которой удостоилось в 2017 году движение "Нарушители молчания" – The Silence Breakers.

Победителями в этой номинации стали женщины, которые первыми привлекли внимание к проблеме сексуальных домогательств в различных сферах, в том числе в шоу-бизнесе и инициировали в соцсетях флешмоб под хэштегом #MeToo.