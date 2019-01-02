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Умер известный музыкант Крис Кельми

время публикации: 20:43 | последнее обновление: 20:55 блог версия для печати фото
Крис Кельми
Умер известный музыкант Крис Кельми

2 января стало известно, что накануне, 1 января, в Подмосковье умер известный певец, композитор и музыкант Крис Кельми. Ему было 63 года.

Причины смерти будут названы позже. Коллеги говорят, что в последнее время Крис тяжело болел.

Крис Кельми. Краткая биография

Крис (Анатолий Арьевич) Кельми родился 21 апреля 1955 года в Москве. Играть на фортепиано начал с четырёхлетнего возраста. В 1969-м окончил музыкальную школу имени Дунаевского по классу фортепиано. В 1970-м сформировал свой первый коллектив "Садко". Взял псевдоним Крис в 1972 году, в честь героя "Соляриса" Криса Кельвина.

В 1977 году защитил диплом в Институте инженеров транспорта в Москве, до 1980 года учился в аспирантуре.

В 1979 году участвовал в создании группы "Автограф", позже сменившей название на "Рок-ателье" и участвовавшей в постановке четырех спектаклей в Ленкоме у Марка Захарова, в том числе и знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось".

В 1983 году стал студентом эстрадного факультета училища имени Гнесиных. Его педагогом был Игорь Бриль.

В 1987 году Крис Кельми и его ансамбль работали в филармонии города Йошкар-Ола и в театре песни Аллы Пугачёвой.

С 1994 года Кельми выступал как сольный исполнитель с такими популярными песнями как "Старый волк", "Леди блюз", "Усталое такси", "Две свечи на ветру", "Ночное рандеву" и другими.

Музыкант был вице-президентом футбольного клуба "Старко", где играют звёзды российской эстрады.

Всего в дискографии музыканта более 10 альбомов.

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