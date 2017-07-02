2 июля 2017 г.
последняя новость: 07:17
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
06:08 "Месть правым": в Австрии мусульманин из Туниса убил пожилую пару
05:07 В Татарстане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли десять человек
04:19 Украинский военнослужащий арестован в Италии по делу о гибели репортера в Донецкой области
20:30 Службы безопасности эвакуировали 2 тысячи человек из аэропорта "Шарль де Голль"
18:57 В Оксфорде в результате драки пострадали мусульманки из Судана
17:36 Европейские лидеры простились с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
15:54 Полицейский, расследовавший случай жестокого обращения с ребенком, усыновил мальчика
14:57 Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в кибератаке
14:34 В одном из ночных клубов Арканзаса вспыхнула стрельба, 17 раненых
13:59 Знаменитый футболист Лионель Месси женился на девушке, с которой знаком с детства
В мире

"Месть правым": в Австрии мусульманин из Туниса убил пожилую пару

время публикации: 06:08 | последнее обновление: 06:21 блог версия для печати фото
Австрийские полицейские (архив)

54-летний мусульманин, выходец из Туниса, проживавший в австрийском городе Линц, признался в убийстве двух пожилых людей, которым он два раза в неделю приносил продукты, сообщает сайт Heute.

Убийца живет в Австрии с 1989 года. По его словам, все это время он чувствовал себя униженным и ненавидел "правых". Этот человек тщательно спланировал убийство людей, с которыми был хорошо знаком многие годы и которые пытались поддерживать его материально. 30 июня он, как обычно, принес им продукты, в после того, как его впустили в дом, он сначала задушил 85-летнюю женщину, а потом забил до смерти ее 87-летнего мужа, и затем поджег их тела. Вскоре он добровольно пришел в полицию и сдался, заявив, что решил отказаться от самоубийства.

Следователям убийца сказал, что выбрал именно эту пару, так как они голосовали за правую "Партию свободы". По сведениям правоохранительных органов, он ошибался, хотя эти люди и могли высказываться в поддержку "правых".

В публикации отмечается, что, когда убийца пришел сдаваться в полицию, в приемной была очередь, и он спокойно ждал своей очереди, чтобы сообщить о совершенном им преступлении.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 20 июня 2017 г.
Опрос: почти половина австрийских мусульман – антисемиты
// NEWSru.co.il // В мире // 12 февраля 2017 г.
Опрос: европейцы не хотят впускать в свои страны мусульманских мигрантов
// NEWSru.co.il // В мире // 14 июля 2016 г.
Вербовщик ИГ в Австрии приговорен к 20 годам тюремного заключения
// NEWSru.co.il // В мире // 25 апреля 2016 г.
На президентских выборах в Австрии лидирует с большим отрывом представитель ультраправых
// NEWSru.co.il // В Израиле // 13 апреля 2016 г.
Лидер ультраправых Австрии, бойкотируемый правительством Израиля, посетил "Яд ва-Шем"
// NEWSru.co.il // В мире // 6 апреля 2016 г.
Резкий рост антисемитских настроений в Австрии – на 80%
// NEWSru.co.il // В мире // 8 марта 2016 г.
Австриец, вступившийся за жену и дочь, был избит "шариатским патрулем" в центре Вены







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017