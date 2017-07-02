"Месть правым": в Австрии мусульманин из Туниса убил пожилую пару

54-летний мусульманин, выходец из Туниса, проживавший в австрийском городе Линц, признался в убийстве двух пожилых людей, которым он два раза в неделю приносил продукты, сообщает сайт Heute.

Убийца живет в Австрии с 1989 года. По его словам, все это время он чувствовал себя униженным и ненавидел "правых". Этот человек тщательно спланировал убийство людей, с которыми был хорошо знаком многие годы и которые пытались поддерживать его материально. 30 июня он, как обычно, принес им продукты, в после того, как его впустили в дом, он сначала задушил 85-летнюю женщину, а потом забил до смерти ее 87-летнего мужа, и затем поджег их тела. Вскоре он добровольно пришел в полицию и сдался, заявив, что решил отказаться от самоубийства.

Следователям убийца сказал, что выбрал именно эту пару, так как они голосовали за правую "Партию свободы". По сведениям правоохранительных органов, он ошибался, хотя эти люди и могли высказываться в поддержку "правых".

В публикации отмечается, что, когда убийца пришел сдаваться в полицию, в приемной была очередь, и он спокойно ждал своей очереди, чтобы сообщить о совершенном им преступлении.





