На Аляске 11-летний мальчик спас своих родственников, застрелив медведя

На прошлой неделе во время рыбалки в районе Гейм Крик на Аляске 11-летний Эллиот Кларк спас своих родственников от медведя, который напал на них, сообщают агентство Associated Press и сайт издания Washington Times.

Согласно указанным источникам, четыре человека с тремя собаками отправились на рыбалку и гуляли по лесу, когда на дядю Эллиота напал медведь. Мальчик выстрелил в медведя – сначала промахнулся, а потом дважды попал и тяжело его ранил. После чего зверя добили.

Из публикации неясно, чем было спровоцировано агрессивное поведение медведя. Но очевидно, что смелые действия ребенка, обученного стрельбе из ружья, спасли жизнь человека или даже нескольких людей.