2 июля 2017 г.
последняя новость: 05:51
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
05:07 В Татарстане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли десять человек
04:19 Украинский военнослужащий арестован в Италии по делу о гибели репортера в Донецкой области
20:30 Службы безопасности эвакуировали 2 тысячи человек из аэропорта "Шарль де Голль"
18:57 В Оксфорде в результате драки пострадали мусульманки из Судана
17:36 Европейские лидеры простились с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем
15:54 Полицейский, расследовавший случай жестокого обращения с ребенком, усыновил мальчика
14:57 Служба безопасности Украины обвинила российские спецслужбы в кибератаке
14:34 В одном из ночных клубов Арканзаса вспыхнула стрельба, 17 раненых
13:59 Знаменитый футболист Лионель Месси женился на девушке, с которой знаком с детства
12:01 Военный эксперт назвал Украину "восточноевропейским Израилем"
В мире

В Татарстане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли десять человек

время публикации: 05:07 | последнее обновление: 05:49 блог версия для печати фото
В Татарстане автобус столкнулся с грузовиком, погибли десять человек

В Татарстане в ночь на воскресенье, 2 июля, столкнулись грузовик и автобус, следовавший по маршруту Самара–Ижевск.

"В 00:40 мск 2 июля поступило сообщение о том, что в девяти километрах от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием", – цитирует РИА Новости сообщение регионального главка МЧС России.

Как сообщил агентству представитель МВД по Республике Татарстан, в результате аварии погибли десять человек, еще 12 человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу Заинского района.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 1 июля 2017 г.
В Гиватаиме 73-летняя женщина пострадала в дорожной аварии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июня 2017 г.
В Кафр-Кане мотоциклист пострадал в результате ДТП
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июня 2017 г.
ДТП в Негеве: тяжело пострадал двухлетний ребенок
// NEWSru.co.il // В мире // 30 июня 2017 г.
Знаменитая теннисистка Винус Уильямс стала участницей ДТП со смертельным исходом
// NEWSru.co.il // В Израиле // 30 июня 2017 г.
На трассе номер 6 автомобиль насмерть сбил подростка







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017