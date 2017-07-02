В Татарстане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли десять человек

В Татарстане в ночь на воскресенье, 2 июля, столкнулись грузовик и автобус, следовавший по маршруту Самара–Ижевск.

"В 00:40 мск 2 июля поступило сообщение о том, что в девяти километрах от города Заинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля "КамАЗ" и пассажирского автобуса "Неоплан", с опрокидыванием автобуса на проезжей части с последующим возгоранием", – цитирует РИА Новости сообщение регионального главка МЧС России.

Как сообщил агентству представитель МВД по Республике Татарстан, в результате аварии погибли десять человек, еще 12 человек получили травмы. Пострадавшие были доставлены в центральную районную больницу Заинского района.