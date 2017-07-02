Бундестаг ужесточил закон о призывах к ненависти в соцсетях: удалять в течение суток

Парламент Германии на своем последнем заседании перед каникулами одобрил законопроект, который обяжет Facebook и другие соцсети удалять тексты, содержащие призывы к ненависти и ложную информацию.

Данный закон был принят в минувшую пятницу, 30 июня, сообщает 2 июля немецкое издание DW.

Согласно принятому документу крупные социальные сети, такие, как Facebook, Twitter, Youtube, в течение 24 часов после получения жалобы обязаны удалять противоправную информацию, опубликованную пользователями. В противном случае им грозят денежные штрафы размером до 5 миллионов евро.

Кроме того администраторы соцсетей должны раз в полгода публиковать список стертых сообщений. 7 июля данный закон будет рассмотрен верхней палатой парламента – бундесратом, сообщает издание.

Федеральный министр юстиции Хайко Маас заявил, что закон не ограничивает свободу мнений, а создает условия для ее реализации.

Другой точки зрения, наряду с представителями оппозиции в бундестаге, придерживаются специальный докладчик ООН по вопросам свободы слова Дэвид Кайе и неправительственная организация "Репортеры без границ", которые указывают, что речь идет о явных ограничениях свободы мнений.

Руководство Facebook также считает, что этот закон противоречит нормам европейского права.