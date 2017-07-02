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Греция поставила новый рекорд Европы: на острове Крит – 45,9 градуса по Цельсию

время публикации: 14:17 | последнее обновление: 14:17 блог версия для печати фото
Греция поставила новый рекорд Европы: на острове Крит – 45,9 градуса по Цельсию

Греция поставила в минувшую субботу новый температурный рекорд Европы: столбик термометра в районе Мирес на острове Крит достиг отметки 45,9 градуса по Цельсию, сообщает 2 июля метеорологический сайт Meteo.

Жаркая погода установилась в этой средиземноморской стране неделю назад, а начиная с четверга температура воздуха не опускается ниже 40 градусов. По данным синоптиков, в субботу на четырех станциях наблюдения столбики термометров поднялись выше отметки 44 градуса, на 25 станциях – выше 42 градусов.

В столичном регионе Аттика самая жаркая погода была зафиксирована в районе Психико – 43,4 градуса. В воскресенье сохранится жаркая погода, в ряде районов, включая Аттику и Пелопоннес, максимальная температура составит 44-45 градусов.

"Похолодание" на десять градусов – до 33-34 градусов ожидается в понедельник, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Государственный Центр по контролю и профилактике заболеваний (KEELPNO) выпустил рекомендации, как вести себя в столь жаркую погоду: находиться в тени и в охлаждаемом помещении, побольше пить воды, не переедать, носить легкую одежду, избегать тяжелого физического труда на солнце.

Мэрия Афин открыла в столице девять помещений с кондиционерами, где граждане, не имеющие кондиционеров, могут переждать жару. Противовопожарные службы предупреждают об опасности возгорания в связи с сухой жаркой погодой и запрещаютразводить костры.

Несмотря на предупреждения, в минувшую субботу на территории страны было зафиксировано несколько пожаров.

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