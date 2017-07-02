Украинский военнослужащий арестован в Италии по делу о гибели репортера в Донецкой области

Украинский военнослужащий Виталий Маркив арестован в Италии по подозрению в причастности к гибели итальянского фоторепортера Андреа Рокелли в Донецкой области в 2014 году. Об этом в субботу, 1 июля, сообщил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Генпрокуратура удивлена арестом в Италии украинского солдата Маркива Виталия по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Рокелли вблизи города Славянск в мае 2014 года, выдвинутого прокуратурой города Павия", – цитирует РИА Новости сообщение Енина на его странице в социальной сети Facebook.

По словам Енина, Генпрокуратура Украины расследует уголовное дело по факту гибели итальянца Андреа Рокелли и его российского коллеги Андрея Миронова и сотрудничает по этому делу с итальянскими правоохранительными органами.

"При этом, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны… террористических войск. Генпрокуратура уже обратилась к итальянским властям с требованием предоставить основательные доказательства вины Маркива Виталия или его немедленного освобождения", – добавил Енин.

Как напоминает ТАСС, Роккелли вместе с российским журналистом Андреем Мироновым и водителем погибли 24 мая 2014 года, попав под минометный огонь возле поселка Андреевка под Славянском, который был в окружении украинских войск. Находившийся с ними французский фотожурналист Вильям Рогелон получил ранения. По его свидетельству, обстрел из 40-60 залпов со стороны украинской армии продолжался не менее получаса сначала по машине, в которой они находились, а затем по укрытию, где они пытались спастись.