2 июля 2017 г.
последняя новость: 15:17
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
15:12 Дочь миллиардера и "самый сексуальный преступник мира" проводят отпуск вместе
14:17 Греция поставила новый рекорд Европы: на острове Крит – 45,9 градуса по Цельсию
13:49 Заур Дадаев: "Я не идиот, чтобы совершать преступление прямо напротив Кремля"
12:40 Дагестанец спас утопавшую москвичку, но сам погиб
11:02 В Киргизии спасены четверо израильтян, попавших в снежную бурю
09:31 На Аляске 11-летний мальчик спас своих родственников, застрелив медведя
08:06 Столкновение бензовоза и автобуса в Татарстане, число жертв возросло до 13
06:08 "Месть правым": в Австрии мусульманин из Туниса убил пожилую пару
05:07 В Татарстане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли десять человек
04:19 Украинский военнослужащий арестован в Италии по делу о гибели репортера в Донецкой области
В мире

Дочь миллиардера и "самый сексуальный преступник мира" проводят отпуск вместе

время публикации: 15:12 | последнее обновление: 15:17 блог версия для печати

32-летний гангстер из Калифорнии Джереми Микс, объявленный в интернете новым секс-символом и обзаведшийся таким образом десятками тысяч поклонников и поклонниц, вышел из тюрьмы и развлекается на роскошной яхте в компании Хлои Грин – звезды подиума и дочери сэра Филиппа Грина, владельца британских торговых сетей Topshop, Miss Selfridge, Burton, Evans и Dorothy Perkins, чье состояние эксперты оценивают в 3,8 млрд фунтов стерлингов.

Яхта длиной в 180 футов совершает круиз у средиземноморского побережья Турции, пишет в воскресенье, 2 июля, британский таблоид The Daily Mail.

Издание публикует фотографии целующихся Грин и Микса, которого дочь миллиардера называет "самым горячим преступником" и утверждает, что это путешествие – лишь начало их большой любви. "Любовь и ненависть – это все, что мы ценим в жизни", – приводят авторы статьи слова Хлои, которая познакомилась с Миксом на фестивале в Каннах.

Напомним, что Джереми Микс и трое его собщников были арестованы в городе Стоктон. Их признали виновными в незаконной торговле оружием, причем именно Джереми следователи считают одним из самых жестоких и опасных преступников в городе и окрестностях. В 2002 году Микс был приговорен к двум годам тюрьмы за кражу.

Слава пришла к бандиту после того, как полицейские опубликовали фото задержанного на своей странице в Facebook, и всего за сутки оно собрало почти 35 тысяч "лайков" и 11 тысяч комментариев. Пользователи интернета были очарованы внешностью Джереми, назвали его самым сексуальным преступником в мире и новым Брэдом Питтом.

Отметим, что Микс женат на женщине по имении Мелисса, которую клялся "любить вечно" и с которой растит троих детей. Ранее трудовой договор с красавцем-уголовником заключило модельное агентство из Лос-Анджелеса Blaze Models, работающее с модными домами Versace и Armani. В июле 2014 года Джереми Микс уже подписал контракт, согласно которому он будет получать 30.000 долларов в месяц.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 8 февраля 2015 г.
Гангстер Джереми Микс, секс-символ Facebook, приговорен к 2,5 годам тюрьмы
// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2014 г.
Чудо Facebook: уголовник Джереми Микс будет рекламировать одежду Versace и Armani
// NEWSru.co.il // В мире // 24 июня 2014 г.
Мать "сексуального бандита" Джереми Микса собирает деньги на "справедливый суд"







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017