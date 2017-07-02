Дочь миллиардера и "самый сексуальный преступник мира" проводят отпуск вместе

32-летний гангстер из Калифорнии Джереми Микс, объявленный в интернете новым секс-символом и обзаведшийся таким образом десятками тысяч поклонников и поклонниц, вышел из тюрьмы и развлекается на роскошной яхте в компании Хлои Грин – звезды подиума и дочери сэра Филиппа Грина, владельца британских торговых сетей Topshop, Miss Selfridge, Burton, Evans и Dorothy Perkins, чье состояние эксперты оценивают в 3,8 млрд фунтов стерлингов.

Яхта длиной в 180 футов совершает круиз у средиземноморского побережья Турции, пишет в воскресенье, 2 июля, британский таблоид The Daily Mail.

Издание публикует фотографии целующихся Грин и Микса, которого дочь миллиардера называет "самым горячим преступником" и утверждает, что это путешествие – лишь начало их большой любви. "Любовь и ненависть – это все, что мы ценим в жизни", – приводят авторы статьи слова Хлои, которая познакомилась с Миксом на фестивале в Каннах.

Напомним, что Джереми Микс и трое его собщников были арестованы в городе Стоктон. Их признали виновными в незаконной торговле оружием, причем именно Джереми следователи считают одним из самых жестоких и опасных преступников в городе и окрестностях. В 2002 году Микс был приговорен к двум годам тюрьмы за кражу.

Слава пришла к бандиту после того, как полицейские опубликовали фото задержанного на своей странице в Facebook, и всего за сутки оно собрало почти 35 тысяч "лайков" и 11 тысяч комментариев. Пользователи интернета были очарованы внешностью Джереми, назвали его самым сексуальным преступником в мире и новым Брэдом Питтом.

Отметим, что Микс женат на женщине по имении Мелисса, которую клялся "любить вечно" и с которой растит троих детей. Ранее трудовой договор с красавцем-уголовником заключило модельное агентство из Лос-Анджелеса Blaze Models, работающее с модными домами Versace и Armani. В июле 2014 года Джереми Микс уже подписал контракт, согласно которому он будет получать 30.000 долларов в месяц.