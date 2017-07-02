Дагестанец спас утопавшую москвичку, но сам погиб

Житель Дагестана Рашид Салахбеков, 26 лет, утонул, спасая тонущую девушку на московском пляже. Трагедия произошла в ночь на пятницу на пляже в Серебряном Бору, где отдыхал Рашид со своими друзьями.

Об этом пишет в воскресенье, 2 июля, информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в региональном правительстве.

"Увидев, что девушка слишком далеко заплыла, Рашид бросился ее спасать. Ему удалось доставить лишившуюся сознания девушку к берегу, где ее перехватили коллеги Рашида, однако сам он не спасся", – говорится в сообщении.

Тело храброго дагестанца было обнаружено 30 июня. Эта трагедия привлекла внимание пользователей соцсетей, которые предложили представить его к награде посмертно.