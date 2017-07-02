Арестован "кокаиновый король" Бразилии, который менял лицо и скрывался 30 лет

В минувшую субботу власти Бразилии объявили об аресте Луиса Карлоса да Рохи по кличке "Белая голова", кокаинового короля и одного из крупнейших наркоторговцев Латинской Америки, который скрывался от правосудия 30 лет, изменив внешность с помощью пластических операций.

Да Роха был задержан в городе Соррисо, штат Мату Гросу на западе страны – в рамках спецоперации под названием "Спектрум", в которой принимали участие 150 агентов полиции, пишет в воскресенье, 2 июля, британский таблоид The Daily Mail.

Преступник, который сменил свое имя на Виктор Луис де Мораис, является обладателем крупного состояния, оцениваемого экспертами в 100 млн долларов, а также коллекции роскошных автомобилей, самолетов, ферм и другого имущества на общую сумму около 10 млн долларов. Он управлял своей империей через подставных лиц и сумел таким образом долгие годы ускользать от стражей порядка.

Сегодня наркоторговец находится за решеткой, его охраняют множество полицейских, вооруженных крупнокалиберным оружием. Следователи изучили фотографии Да Рохи и пришли к выводу, что Виктор Луис де Мораис и разыскиваемый ими преступник – одно и то же лицо.

Задержанному инкриминируется руководство обширной сетью производителей и торговцев кокаином, которая охватывала Боливию, Колумбию и Перу. Наркотики переправляли из бразильских джунглей, где их производят, на частных самолетах в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и другие крупные города Южной Америки, а также за границу.