2 июля 2017 г.
последняя новость: 17:59
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:59 Скандал в США: Дональд Трамп "избивает" логотип CNN
17:06 Арестован "кокаиновый король" Бразилии, который менял лицо и скрывался 30 лет
16:20 Подросток изрисовал здания еврейского лагеря антисемитскими граффити
15:12 Дочь миллиардера и "самый сексуальный преступник мира" проводят отпуск вместе
14:17 Греция поставила новый рекорд Европы: на острове Крит – 45,9 градуса по Цельсию
13:49 Заур Дадаев: "Я не идиот, чтобы совершать преступление прямо напротив Кремля"
12:40 Дагестанец спас утопавшую москвичку, но сам погиб
11:02 В Киргизии спасены четверо израильтян, попавших в снежную бурю
09:31 На Аляске 11-летний мальчик спас своих родственников, застрелив медведя
08:06 Столкновение бензовоза и автобуса в Татарстане, число жертв возросло до 13
В мире

Арестован "кокаиновый король" Бразилии, который менял лицо и скрывался 30 лет

время публикации: 17:06 | последнее обновление: 17:08 блог версия для печати фото
Арестован "кокаиновый король" Бразилии, который менял лицо и скрывался 30 лет

В минувшую субботу власти Бразилии объявили об аресте Луиса Карлоса да Рохи по кличке "Белая голова", кокаинового короля и одного из крупнейших наркоторговцев Латинской Америки, который скрывался от правосудия 30 лет, изменив внешность с помощью пластических операций.

Да Роха был задержан в городе Соррисо, штат Мату Гросу на западе страны – в рамках спецоперации под названием "Спектрум", в которой принимали участие 150 агентов полиции, пишет в воскресенье, 2 июля, британский таблоид The Daily Mail.

Преступник, который сменил свое имя на Виктор Луис де Мораис, является обладателем крупного состояния, оцениваемого экспертами в 100 млн долларов, а также коллекции роскошных автомобилей, самолетов, ферм и другого имущества на общую сумму около 10 млн долларов. Он управлял своей империей через подставных лиц и сумел таким образом долгие годы ускользать от стражей порядка.

Сегодня наркоторговец находится за решеткой, его охраняют множество полицейских, вооруженных крупнокалиберным оружием. Следователи изучили фотографии Да Рохи и пришли к выводу, что Виктор Луис де Мораис и разыскиваемый ими преступник – одно и то же лицо.

Задержанному инкриминируется руководство обширной сетью производителей и торговцев кокаином, которая охватывала Боливию, Колумбию и Перу. Наркотики переправляли из бразильских джунглей, где их производят, на частных самолетах в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и другие крупные города Южной Америки, а также за границу.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017