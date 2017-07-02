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Подросток изрисовал здания еврейского лагеря антисемитскими граффити

время публикации: 16:20 | последнее обновление: 16:20 блог версия для печати фото
Подросток изрисовал здания еврейского лагеря антисемитскими граффити

18-летний Кристофер Санторо был арестован на прошлой неделе по подозрению в акции вандализма, учиненной им в летнем лагере Shomria in Liberty, штат Нью-Йорк, который организован молодежным еврейским движением "А-Шомер а-Цаир" и функционирует уже 100 лет.

Об этом пишет в воскресенье, 2 июля, газета Тhe Times Herald-Record.

В минувшую среду городской суд Фаллсбурга признал Санторо, изуродовавшего здания лагеря антисемитскими граффити, виновным в преступлении, совершенном на почве этнической и религиозной ненависти.

Представители полиции пришли к выводу, что действия Санторо были обусловлены "антипатией к религии владельцев и обитателей лагеря", которые называют его "Кибуцем в горах Катскилл".

Следствие по данному делу проводил отдел полиции штата по борьбе с преступлениями на почве ненависти.

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