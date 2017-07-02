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В мире

Столкновение бензовоза и автобуса в Татарстане, число жертв возросло до 13

время публикации: 08:06 | последнее обновление: 08:06 блог версия для печати фото
Столкновение бензовоза и автобуса в Татарстане, число жертв возросло до 13

В ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от города Заинск, на трассе Самара–Ижевск в Татарстане произошло столкновение бензовоза и пассажирского автобуса "Неоплан". В результате ДТП автобус перевернулся и загорелся.

По уточненным данным (на утро 2 июля), в результате этой катастрофы погибли не менее 13 человек, 12 пострадавших госпитализированы (четверо из них в тяжелом состоянии). Еще троим пострадавшим была оказана помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

По сведениям ТАСС, среди погибших двое детей.

В момент аварии в автобусе находились 28 человек, включая водителя, сообщает РИА Новости.

По данным МЧС, водитель грузовика не пострадал. Водитель автобуса находится в УВД и дает показания.

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// NEWSru.co.il // В мире // 2 июля 2017 г.
В Татарстане пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, погибли десять человек







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