2 июля 2017 г.
последняя новость: 17:59
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:59 Скандал в США: Дональд Трамп "избивает" логотип CNN
17:06 Арестован "кокаиновый король" Бразилии, который менял лицо и скрывался 30 лет
16:20 Подросток изрисовал здания еврейского лагеря антисемитскими граффити
15:12 Дочь миллиардера и "самый сексуальный преступник мира" проводят отпуск вместе
14:17 Греция поставила новый рекорд Европы: на острове Крит – 45,9 градуса по Цельсию
13:49 Заур Дадаев: "Я не идиот, чтобы совершать преступление прямо напротив Кремля"
12:40 Дагестанец спас утопавшую москвичку, но сам погиб
11:02 В Киргизии спасены четверо израильтян, попавших в снежную бурю
09:31 На Аляске 11-летний мальчик спас своих родственников, застрелив медведя
08:06 Столкновение бензовоза и автобуса в Татарстане, число жертв возросло до 13
В мире

Скандал в США: Дональд Трамп "избивает" логотип CNN

время публикации: 17:59 | последнее обновление: 18:03 блог версия для печати фото
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп повысил градус противостояния с американскими СМИ, выложив на своей странице в социальной сети Twitter смонтированное видео, на котором он "избивает" человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица.

Об этом пишет в воскресенье, 2 июля, сайт новостной службы ABC.

Данный ролик снабжен хештегами #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). Оригиналом видео, как пишут авторы статьи, является запись передачи Wrestle Mania, вышедшей в 2007 году. Во время "Битвы миллиардеров" Трамп "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном.

Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Однако Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который "уложил" его на пол и "нанес" несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен именно на лицо Макмэна.

В итоге боец, на которого поставил нынешний президент США, одержал победу, а Макмэна вывели на ринг, после чего Трамп обрил его налысо при помощи электробритвы и станка, напоминает информационное агентство ТАСС.

Отметим, что в минувший четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хаккаби-Сандерс выступила в защиту своего босса, заявив, что "горячая риторика" Трампа в социальных сетях не предполагает призыва к насилию, а является "акцией самозащиты".

"Президент никоим образом не формирует и не мотивирует насилие, которое он никогда не пропагандировал и не поощрял. Он лишь защищался" – приводит ABC News слова зампресс-секретаря.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017