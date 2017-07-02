Скандал в США: Дональд Трамп "избивает" логотип CNN

Президент США Дональд Трамп повысил градус противостояния с американскими СМИ, выложив на своей странице в социальной сети Twitter смонтированное видео, на котором он "избивает" человека с логотипом телекомпании CNN на месте лица.

Об этом пишет в воскресенье, 2 июля, сайт новостной службы ABC.

Данный ролик снабжен хештегами #FraudNewsCNN ("сфабрикованные новости CNN") и FNN ("Fake News Network", "Лживая новостная сеть"). Оригиналом видео, как пишут авторы статьи, является запись передачи Wrestle Mania, вышедшей в 2007 году. Во время "Битвы миллиардеров" Трамп "сразился" с известным промоутером, главой американской федерации рестлинга WWE (World Wrestling Entertainment) Винсом Макмэном.

Согласно заключенному пари, предпринимателя, чей боец проигрывает на ринге, публично стригут налысо. Однако Макмэн вмешался в бой рестлеров, на что отреагировал Трамп, который "уложил" его на пол и "нанес" несколько ударов. На выложенном американским лидером видео логотип телекомпании был нанесен именно на лицо Макмэна.

В итоге боец, на которого поставил нынешний президент США, одержал победу, а Макмэна вывели на ринг, после чего Трамп обрил его налысо при помощи электробритвы и станка, напоминает информационное агентство ТАСС.

Отметим, что в минувший четверг заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Хаккаби-Сандерс выступила в защиту своего босса, заявив, что "горячая риторика" Трампа в социальных сетях не предполагает призыва к насилию, а является "акцией самозащиты".

"Президент никоим образом не формирует и не мотивирует насилие, которое он никогда не пропагандировал и не поощрял. Он лишь защищался" – приводит ABC News слова зампресс-секретаря.