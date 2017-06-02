Атака на отель-казино в Маниле: десятки погибших

36 человека погибли в результате нападения неизвестного на отель-казино Resortы World в столице Филиппин Маниле.

Телеканал CNN Philippines передал, что вооруженный мужчина в черном, лицо которого было скрыто маской, открыл огонь на втором этаже гостиницы, где располагается казино.

Один из посетителей казино рассказал, что неизвестный мужчина выплеснул на игральный стол горючую жидкость и поджог. В помещении начался пожар, который и привел к большому количеству жертв. Нападавший также погиб в огне, обернувшись в пропитанной бензином одеяло.

По словам начальника полиции Манилы Рональда де ла Росы, большинство жертв погибли, задохнувшись от дыма из-за возникшего в результате нападения пожара, поскольку на их телах не было обнаружено огнестрельных ранений.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за это нападение, однако в полиции склонны считать его попыткой ограбления, осуществленной разорившимся в казино иностранцем.





