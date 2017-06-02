Трамп объявил о выходе из Парижской конвенции. Израиль за США не последует

Решение президента Дональда Трампа вывести США из числа стран, подписавших Парижскую климатическую конвенцию, стало главной новостью пятничных выпусков израильских и мировых СМИ.

Выступая в ходе специальной пресс-конференции, Трамп заявил, что не может поддерживать соглашение, которое наказывает США, и что его страна немедленно прекращает выполнение обязательств, взятых на себя в рамках Парижской конвенции.

"Меня избрали представлять жителей Питсбурга, а не Парижа. США продолжат оставаться чистой страной, заботящейся о своей экологии, но ради этого мы не будем ставить под угрозу наши бизнесы", - подчеркнул Трамп.

Парижская климатическая конвенция вступила в силу 4 ноября 2016 года и была подписана 195 странами мира, включая Израиль. Она призвана сменить Киотский протокол, срок действия которого заканчивается в 2020 году. Конвенция призывает не допустить повышения средней температуры более чем на два градуса по шкале Цельсия до конца XXI века. В отличие от Киотского протокола, новое соглашение не устанавливает ограничения выбросов в зависимости от уровня промышленного развития разных государств, а также оставляет на усмотрение правительств определение национальной политики в этой сфере.

Еще до официального выступления Трампа министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что Израиль не намерен следовать за США и выходить из Парижской конвенции. На своей странице в социальной сети Facebook Штайниц написал, что "нельзя позволить провалиться этому историческому проекту, заботящемуся о благополучии и здоровье будущих поколений", и что Израиль, в частности, продолжит сокращать уровень потребления каменного угля.