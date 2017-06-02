2 июня 2017 г.
последняя новость: 09:59
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:20 В Нигере 44 мигранта погибли от жажды, застряв посреди Сахары
07:23 Трамп объявил о выходе из Парижской конвенции, Израиль за США не последует
06:42 Атака на отель-казино в Маниле: десятки погибших
03:58 Уроженец Чечни, подозревавшийся в подготовке покушения на Путина, тяжело ранен в Киеве
01:10 "Яндекс" закрывает свои офисы на территории Украины
22:53 Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату
22:04 Стрельба в туристическом комплексе в Маниле: десятки раненых
20:53 Стрельба и взрывы в туристическом районе столицы Филиппин
20:34 Бывший охранник Освенцима умер в возрасте 95 лет, избежав тюрьмы
19:34 "Кровавая Барби": серийная убийца работает в религиозной школе волонтером
В мире

Трамп объявил о выходе из Парижской конвенции, Израиль за США не последует

время публикации: 07:23 | последнее обновление: 07:23 блог версия для печати фото
Трамп объявил о выходе из Парижской конвенции. Израиль за США не последует
Трамп объявил о выходе из Парижской конвенции. Израиль за США не последует

Решение президента Дональда Трампа вывести США из числа стран, подписавших Парижскую климатическую конвенцию, стало главной новостью пятничных выпусков израильских и мировых СМИ.

Выступая в ходе специальной пресс-конференции, Трамп заявил, что не может поддерживать соглашение, которое наказывает США, и что его страна немедленно прекращает выполнение обязательств, взятых на себя в рамках Парижской конвенции.

"Меня избрали представлять жителей Питсбурга, а не Парижа. США продолжат оставаться чистой страной, заботящейся о своей экологии, но ради этого мы не будем ставить под угрозу наши бизнесы", - подчеркнул Трамп.

Парижская климатическая конвенция вступила в силу 4 ноября 2016 года и была подписана 195 странами мира, включая Израиль. Она призвана сменить Киотский протокол, срок действия которого заканчивается в 2020 году. Конвенция призывает не допустить повышения средней температуры более чем на два градуса по шкале Цельсия до конца XXI века. В отличие от Киотского протокола, новое соглашение не устанавливает ограничения выбросов в зависимости от уровня промышленного развития разных государств, а также оставляет на усмотрение правительств определение национальной политики в этой сфере.

Еще до официального выступления Трампа министр энергетики Израиля Юваль Штайниц заявил, что Израиль не намерен следовать за США и выходить из Парижской конвенции. На своей странице в социальной сети Facebook Штайниц написал, что "нельзя позволить провалиться этому историческому проекту, заботящемуся о благополучии и здоровье будущих поколений", и что Израиль, в частности, продолжит сокращать уровень потребления каменного угля.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 июня 2017 г.
Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату







  Rating@Mail.ru  
Пятница, 2 июня 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017