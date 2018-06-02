США наложили вето на антиизраильскую резолюцию Кувейта, поддержанную Францией

Минувшей ночью в Совете безопасности ООН состоялось голосование по выдвинутой Кувейтом резолюции, осуждающей действия Израиля в секторе Газы без какого-либо упоминания террористической организации ХАМАС.

Из 15 членов Совбеза 10 проголосовали за резолюцию и четыре воздержались. Поскольку США, проголосовав против, наложили вето, резолюция не была утверждена.

Великобритания, Нидерланды, Польша и Эфиопия заняли нейтральную позицию. Франция проголосовала в поддержку антиизраильской резолюции вместе с Китаем, Россией, Кот д'Ивуаром, Казахстаном, Перу, Швецией, Эваториальной Гвинеей и Кувейтом.

В МИД Франции сообщили, что проголосовали за резолюцию, поскольку считают, что Израиль применил непропорциональную силу для блокирования так называемых "маршей возвращения".

Сразу после этого была рассмотрена инициатива США с осуждением ХАМАСа. Однако за нее проголосовали только США. Три голоса были отданы против (Кувейт, Россия и Боливия) и 11 стран воздержались.





