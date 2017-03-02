2 марта 2017 г.
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На выставке в ОАЭ Китай представил беспилотник, похожий на израильскую "Гарпию"

время публикации: 07:47 | последнее обновление: 07:56 блог версия для печати фото
Модель ASN-301, представленная в Абу-Даби. Масштаб 1:10
Беспилотный боеприпас Harpy ("Израильская авиационная промышленность") на выставке в Париже. 2007 год
Барражирующий боеприпас Harop (Harpy 2, "Израильская авиационная промышленность") на выставке в Париже. 2013 год

На выставке Вооружений и военной техники IDEX-2017 в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) Китай представил модель самонаводящегося беспилотного самолета-снаряда ASN-301, предназначенного для обнаружения и уничтожения радиолокационных станций противника.

Как отмечает специализированный журнал IHS Jane's Defence Weekly, эта китайская разработка очень похожа на израильский беспилотный самолет-снаряд Harpy, разработанный Israel Aerospace Industries в 90-е годы XX века. Китай в свое время стал одним из покупателей Harpy. Осуществлялись поставки этого БПЛА также в Южную Корею, Индию и Турцию.

Ричард Фишер-младший пишет в Jane's, что китайская версия похожа на израильскую не только внешне и по основным характеристикам, но также способами хранения и запуска. На IDEX-2017 была показана модель грузовика, в котором находятся шесть контейнеров с беспилотниками. У ASN-301 та же масса, что и у Harpy – 135 кг, хотя он немного короче израильского аналога. Максимальная скорость китайского БПЛА немного выше, чем у израильского, но дальность действия меньше.

Ранее редакция NEWSru.co.il упоминала о другом "близнеце" израильского БПЛА на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби – российском БПЛА ZALA 421-16Е, который по своему внешнему облику ассоциируется с БПЛА Orbiter 2 разработки израильской компании Aeronautics Defense Systems.

Ведущий российский эксперт в области беспилотных систем Денис Федутинов, главный редактор сайта UAV.ru, побывавший на выставке IDEX-2017 в Абу-Даби, в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il сказал: "Промышленность КНР в последние годы демонстрирует ощутимый прогресс в деле создания собственных систем вооружения и военной техники в целом. Достаточно ярко этот тезис иллюстрирует активная реализация проектов систем БПЛА в стране. Да, можно говорить о том, что китайские разработчики идут своим испытанным путем – путем копирования зарубежной техники, да, характеристики некоторых образцов при этом уступают оригиналам, однако в целом, успехи также нельзя не замечать. Одним из примеров в данной ситуации является созданная в Китае копия израильского БПЛА Harpy. Еще относительно недавно Китай приобретал барражирующие боеприпасы в Израиле. Одна из сделок завершилась унизительно для КНР – под давлением со стороны США Израиль аннулировал контракт. И вот теперь наглядно видно, как быстро меняется ситуация – сегодня в Китае уже создан собственный аналог Harpy, который помимо армии КНР наверняка также будет предложен на экспорт".



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 февраля 2017 г.
Концерн "Калашников" представил в Абу-Даби БПЛА, похожий на израильский







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Четверг, 2 марта 2017 г.
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