В Страсбурге вандалы разрушили памятник, установленный на месте синагоги

В субботу, 2 марта, во французском Страсбурге, на набережной Клебер, неизвестными вандалами был разрушен памятник, установленный на месте синагоги, сообщает DNA.

Бывшая главная синагога Страсбурга была построена в 1898 году по проекту Людвига Леви. В 1900 году еврейская община Страсбурга насчитывала 4 605 членов, к 1935 она увеличилась до 9 000 человек. До 1939 года синагога была местом интенсивной религиозной жизни.

12 сентября 1940 года синагога была разграблена и сожжена нацистами; на следующий год ее руины были взорваны.

Заместитель мэра Ален Фонтенель, прибывший на место, заявил, что речь, без сомнения, идет об очередном антисемитском инциденте. Полиция, надеясь установить круг подозреваемых, анализирует видео, записанное камерами слежения.





