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В мире

Франция призвала официальную Варшаву осудить срыв конференции по Холокосту

время публикации: 12:49 | последнее обновление: 13:40 блог версия для печати фото
Высшая школа социальных наук (EHESS)
Фредерик Видаль

Власти Франции призвали официальную Варшаву публично осудить действия польских националистов, сорвавших конференцию, посвященную истории Холокоста на территории Польши, пишет RFI.

Коллоквиум с участием французских и польских ученых проходил 21 и 22 февраля в Высшей школе социальных наук (EHESS) в Париже. Его проведению предшествовал шквал электронных писем и телефонных звонков, содержавших угрозы в адрес организаторов и требования отменить мероприятие.

Директор Института новой и новейшей истории Клер Залк заявила, что накануне коллоквиума она получила анонимный звонок с оскорблениями.

Более того, польский Институт национальной памяти (государственное историко-архивное учреждение, занимающееся изучением деятельности органов госбезопасности Польши, третьего рейха и СССР) в социальных сетях подверг конференцию критике накануне ее открытия, а посольство Польши во Франции распространяло эти сообщения в своем "твиттере".

В результате, как заявила министр высшего образования, исследований и инновации Фредерик Видаль, конференция была сорвана, при этом ее срыв был запланирован и хорошо организован. В акции приняли участие около тридцати активистов польского издания правого толка Gazeta Polska Codziennie, произносивших речи антисемитского характера и распространявших листовки соответствующего содержания. Активисты обвинили ученых, упоминавших об атисемитских действиях поляков во время Второй мировой войны и после нее, в антипольских настроениях.

Доктор социальных наук, профессор Страсбургского университета Валентин Бер, также выступавший на коллоквиуме, в свою очередь, рассказал, что "крики начались после выступления польского историка Яцека Леощчака, представлявшего новую польскую историческую школу".

Более того, на коллоквиуме присутствовал представитель Института национальной памяти, который выступил, по словам министра Видаль, "не высказав никакого осуждения в адрес возмутителей спокойствия".

Фредерик Видаль направила письмо своему польскому коллеге Ярославу Говину с предложением "подключить Польшу к программе об истории Второй мировой войны и Холокоста, которая проводится в этом году, в полном соблюдении академических свобод".

После срыва коллоквиума в интернете появились открытое письмо и петиция, подписанные членами Французского общества польских исследований (Sfep) и Итальянского общества польских исследований (AIP). Известные историки и ученые выразили озабоченность "недостойным поведением некоторых поляков", которые освистывали выступавших, угрожали им и делали "явно антисемитские и расистские заявления".

22 февраля школа EHESS выпустила коммюнике, в котором осуждается срыв коллоквиума, сообщает RFI.



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