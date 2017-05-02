Поздно вечером 1 мая стало известно, что в Люксембурге на 93-м году жизни умер писатель Анатолий Алексин.

Анатолий Алексин. Краткая биография

Анатолий Гоберман (литературный псевдоним – Алексин) родился 3 августа 1924 года в Москве. Его отец, участник Гражданской войны, выпускник и преподаватель Экономического института красной профессуры при ЦИК СССР Георгий Гоберман, был репрессирован в 1937 году и приговорен к расстрелу (освобожден после пересмотра дела в 1939 году). Мать, Мария Гоберман, была актрисой; после ареста мужа была уволена с работы.

Будучи подростком, дебютировал стихами в газете "Пионерская правда", где продолжал печататься в предвоенные годы. Позже публиковался также в газете "Комсомольская правда". В начале войны 17-летний Анатолий вместе со своей матерью, работавшей в Москве на строительстве здания Дворца Советов, был эвакуирован на Урал в Каменск-Уральский. Проживая в коммунальной квартире в поселке Красная Горка, Анатолий работал ответственным редактором газеты "Крепость обороны" на развивающемся Уральском алюминиевом заводе. Окончил Московский институт востоковедения в 1950 году.

Первый сборник повестей "Тридцать один день" был издан в 1950 году. В качестве литературного псевдонима взял сценический псевдоним матери.

Член КПСС с 1958 года. Секретарь СП РСФСР (1970-1989), член редколлегии журнала "Юность".

Анатолий Алексин – автор трех романов, десятков повестей и рассказов, множества сценариев.

В 1993 году репатриировался в Израиль. С 2011 года жил в Люксембурге, где Татьяна и Анатолий Алексины воссоединились с дочерью Аленой Зандер.

Скончался 1 мая 2017 года, в Люксембурге, на 93-м году жизни.