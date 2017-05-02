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В мире

CNN: сотрудница ФБР была женой символа "Исламского государства", рэпера из Германии

время публикации: 06:18 | последнее обновление: 06:29 блог версия для печати фото
Денис Кусперт (Deso Dogg)
Абу Талха аль-Альмани (Денис Кусперт)
Абу Талха аль-Альмани (Денис Кусперт)

На сайте американского телеканала CNN опубликована информация о том, что переводчица ФБР Даниэла Грин, участвовавшая в расследовании в отношении одного из лидеров боевиков "Исламского государства" Дениса Кусперта, обманула свое руководство, уехала в Сирию, где тайно вышла замуж за Кусперта.

О том, что в 2014 году Кусперт и Грин поженились, стало известно только сейчас. В ФБР полагают, что Даниэла информировала Дениса о ходе расследования, которое против него велось.

По сведениям CNN, вскоре после свадьбы Грин сообщила руководству ФБР, что "совершила ошибку". Она вернулась в США и была арестована. В ходе следствия Даниэла сотрудничала с властями. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения. Летом 2016 года она вышла на свободу.

Денис Кусперт (американское произношение – Касперт) жил в Германии, где стал довольно известным рэпером, известным под сценическим псевдонимом Deso Dogg. Он принял ислам и взял себе имя Абу Талха аль-Альмани. Входил в список пособников "Аль-Каиды", опубликованный Советом безопасности ООН. В 2012 году покинул Берлин и отправился воевать на стороне джихадистов в Сирии и Ираке. Вступил в ряды "Исламского государства". Его имя вновь появилось в СМИ в феврале 2015 года, когда Госдепартамент США включил его в свой "черный список". Против него вела свое расследование и прокуратура Германии.

Аль-Альмани был одним из самых известных граждан Запада, присоединившихся к ИГ. Участвовал в казнях заложников, на одном из опубликованных джихадистами видео он стоял рядом с палачом и держал в руках отрубленную голову одного из казненных. Немецкая прокуратура считала его символом исламистов и ключевым образом их кампании по вербовке западных граждан.

В октябре 2015 года телеканал CNN сообщил, что 39-летний Денис Кусперт был ликвидирован в результате удара американской авиации в Сирии.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 февраля 2015 г.
Госдеп США внес немецкого рэппера Дэниса Кусперта в список террористов ИГ







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