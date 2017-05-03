В День независимости Израиля в UNESCO принята антиизраильская резолюция

Во вторник, 2 мая, когда в Израиле праздновали День независимости, в агентстве ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) была принята очередная антиизраильская резолюция.

Новая резолюция отрицает суверенитет Израиля над Иерусалимом, в ней говорится об "оккупации" Восточного Иерусалима и сектора Газы.

Резолюцию поддержали 22 государства, представители 10 государств проголосовали против, 23 - воздержались. И представители трех государств отсутствовали при голосовании.

Среди стран, поддержавших резолюцию, были Россия, Китай, Бразилия, Швеция, ЮАР, Иран, Малайзия, республика Маврикий, Нигерия, Сенегал, Бангладеш, Пакистан, Вьетнам, Никарагуа, Чад и семь арабских государств.

Проголосовали против и поддержали Израиль: Германия, США, Италия, Великобритания, Голландия, Литва, Греция, Парагвай, Украина, Того.

Франция, Испания, Словения, Эстония, Индия, Аргентина, Максика, Япония, Гаити, Доминиканская республика, Сент-Китс и Невис, Кения, республика Тринидад и Тобаго, Албания, Камерун, Кот-д'Ивуар, Гана, Мозамбик, Уганда, Сальвадор, Южная Корея и Шри-Ланка воздержались при голосовании.

В зале отсутствовали представители Непала, Сербии и Туркменистана.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу, в свою очередь заявил: если UNESCO не признает Израиль, то и Израиль не признает эту организацию. Нетаниягу напомнил, что в мире не существует народа для которого Иерусалим имел настолько большое значение, по читался бы так, как этот город почитается израильтянами. "На протяжении всей истории еврейского народа Иерусалим был центральным символом нации, к которому обращаются, который посещают, за который молятся. С Иерусалимом связано становление идеи государства еврейского народа. Этот город пророки Израили считали центром мира и мировой справедливости, источником истины и богопознания", - заявил глава правительства на вручение приза победителю национальной викторины по ТАНАХу.

Позднее, на встрече с дипломатами в резиденции президента Израиля, Биньямин Нетаниягу отметил успех МИДа, которому удалось добиться сокращения числа стран, поддержавших "абсурдное предложение UNESCO. По его словам, год назад за подобную резолюцию были готовы проголосовать 32 государства, полгода назад – их число сократилось до 26, а теперь – до 22. "Но мы должны продолжать нашу последовательную и систематическую работу, чтобы свести это число к нулю, потому что подобных голосований в ООН быть вообще не должно", - подчеркнул Нетаниягу.

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац призвал правительство ответить UNESCO принятием закона о "большом Иерусалиме", расширив границы города и распространив его юрисдикцию на Гуш-Эцион, Гиват-Зеэв, Маале-Адумим и Бейтар-Илит.

"Это абсурдное и антисемитское решение. Никто, в том числе и UNESCO, не имеет права переписывать еврейскую историю. И уж тем более не в тот день, когда Израиль отмечает 69 годовщину Независимости. Иерусалим всегда был и навсегда останется столицей государства Израиль, столицей сильной и демократической страны. Эта попытка переписать историю - часть продолжающейся борьбы против Израиля и еврейского народа", - заявил лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид.

Лидер парламентской оппозиции, председатель "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог назвал резолюцию UNESCO "антисемитской" и искажающей историю еврейского народа.





