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Опрос Claims Conference: 56% австрийцев не знают, что 6 миллионов евреев стали жертвами Холокоста

время публикации: 08:48 | последнее обновление: 08:53 блог версия для печати фото
Концлагерь Маутхаузен. Австрия, 1945 год
Адольф Эйхман
Концлагерь Эбензе. Австрия, 1945 год

Юлиус Берман, президент Конференции по вопросам еврейских материальных претензий к Германии (Claims Conference), в День Катастрофы и героизма евреев опубликовал результаты социологического опроса по теме Холокоста, проведенного в Австрии.

Опрос показал: 56% взрослых граждан Австрии не знают о том, что во время Холокоста были убиты шесть миллионов евреев. Среди молодых австрийцев таких, кто не знает об этом, – 58%. 36% австрийцев считают, что во время Холокоста было убито два миллиона евреев или меньше.

42% респондентов не знают о том, что лагерь смерти Маутхаузен находился на территории Австрии.

58% респондентов считают, что Холокост может повториться в Европе. 38% полагают, что национал-социалисты снова могут прийти к власти.

36% австрийцев заявили, что в их стране много неонацистов. При этом 50% сказали, что неонацистов много в США.

80% слышали о дневниках Анны Франк, но только 20% знают, что девочка жила в Нидерландах.

51% слышали о нацистском преступнике Адольфе Эйхмане, но лишь 14% знают, что он многие годы жил в Австрии.

При этом 75% респондентов считают, что важно продолжать преподавать историю Холокоста. 82% заявили, что всем школьникам необходимо знать историю Холокоста. 76% полагают, что преподавание истории Холокоста в школах Австрии должно быть обязательным.

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