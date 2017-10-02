90% участников референдума высказались за отделение Каталонии от Испании

Официальный представитель женералитета (правительства) Каталонии Жорди Турул объявил, что за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме. Всего в референдуме, по его словам, приняли участие 2,3 миллиона человек из 5,3 миллиона, имеющих право голоса, сообщает РИА Новости.

- Каталония проголосовала за независимость. Фоторепортаж

В правительстве Каталонии подчеркивают, что референдум состоялся, несмотря на запреты и препятствия со стороны властей Испании.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал результаты референдума "впечатляющим ответом". В своем телеобращении он сказал, что жители автономии добились права на суверенитет: "Сегодня был день надежды, а граждане Каталонии победили и подтвердили свое право стать независимой страной, управляемой как республика".

Глава Каталонии призвал Евросоюз не игнорировать нарушение прав человека со стороны испанской полиции и выразил готовность к диалогу с Мадридом.

Премьер Испании Мариано Рахой, в свою очередь, заявил, что в Каталонии "не было референдума о самоопределении". В то же время он выразил готовность вести диалог с Барселоной в рамках закона. "Правовое государство сохранило свою силу", – заявил Рахой.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии состоялось голосование на референдуме о независимости. Многие избирательные участки были блокированы полицией. Около участков происходили столкновения между гражданами и полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, пострадали не менее 877 человек – 844 гражданских лица и 33 сотрудника правоохранительных органов.





