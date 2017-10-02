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В мире

Расстрел людей в Лас-Вегасе, самое кровавое преступление в истории США

время публикации: 14:08 | последнее обновление: 20:56 блог версия для печати фото
На месте происшествия в Лас-Вегасе. 2 октября 2017 года
На месте происшествия в Лас-Вегасе. 2 октября 2017 года
На месте происшествия в Лас-Вегасе. 2 октября 2017 года

Шериф департамента полиции Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо сообщил, что в результате стрельбы в районе отеля и казино Mandalay Bay в ночь на 2 октября были убиты более 50 человек, свыше 400 получили ранения и травмы.

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Таким образом, речь идет о наиболее кровавом преступлении в современной истории США.

Напомним, что в июне 2016 года в гей-клубе Pulse в Орландо, штат Флорида, 30-летний Омар Мэтин убил 49 человек, более 50 получили ранения. В декабре 2012 года в школе "Сэнди Кук" в Ньютауне 20-летний Адам Ланза убил 27 человек. В апреле 2007-го 23-летний Чо Сюнь-Хуи убил в университете "Вирджиния-Тек" 32 человек. Эти три массовых убийства до сегодняшнего дня считались самыми кровавыми преступлениями в современной американской истории.

Расстрел людей в Лас-Вегасе. 2 октября 2017 года

Как заявляет полиция Лас-Вегаса, массовое убийство совершил 64-летний Стивен Пэддок, проживавший в Меските, штат Невада. Судя по имеющимся данным, он стрелял по людям, пришедшим на фестиваль музыки кантри, из пулемета с 32-го этажа гостиничного здания.

Убийца стрелял сверху по плотной толпе людей, которые не могли укрыться от пуль.

Позже в перестрелке с полицейскими, блокировавшими отель, преступник был убит. По другой версии, Пэддок застрелился. В номере убийцы, дверь которого пришлось взорвать, нашли около десяти единиц огнестрельного оружия.

Известно, что в Меските Стивен Пэддок жил вместе с 62-летней Мэри-Лу Дэнли, уроженкой Австралии, которая была найдена через несколько часов после вооруженного нападения и задержана для допроса. В их доме проводится обыск.

Ранее Пэддок жил в городе Рино (Невада), а в 2013-2015 годах проживал во Флориде, в городе Мелборне. До того он жил в Хендерсоне (Невада) и в Калифорнии.

NBC News передает, что Пэддок не состоял на учете у федеральных властей, но "был известен" местным правоохранительным органам. Однако представитель полиции в Меските заявил, что Пэддок ни разу не попадал в поле зрение правоохранительных органов и не имел даже штрафов за дорожно-транспортные нарушения. Сведений о его связях с террористическими организациями нет. Полиция Невады не считает происшедшее терактом.

Известно, что Пэддок был членом Национальной стрелковой организации США (NRA). По всей видимости, оружие он приобрел на законных основаниях.

Издание USA Today пишет, что Стивен Пэддок и его подруга Мэри-Лу Дэнли проживали в элитном городке на территории населенного пункта Мескит. В самом Меските живут более 17 тысяч человек, а дом Пэддока, стоимостью около 350 тысяч долларов, находится в элитном районе Sun City, на территории которого расположены около 1400 домов, поле для гольфа, крытый и открытый бассейны и база отдыха. В публикации USA Today отмечается, что в Sun City могут селиться только люди не младше 55 лет, проживание детей здесь не разрешается.

Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за убийство людей в Лас-Вегасе, сообщает SITE Intelligence Group, которая занимается мониторингом деятельности террористов, со ссылкой на агентство Amaq, близкое к руководству ИГ. В сообщении сказано, что стрелявший был одним из "солдат" ИГ, который несколько месяцев назад принял ислам. Власти США пока не комментируют эту информацию. Ранее в СМИ и социальных сетях появлялась информация о том, что 64-летний Стивен Пэддок, убивший более 50 человек в Лас-Вегасе, недавно стал мусульманином. Американские правоохранительные органы эти сведения не подтверждали.

Консул Израиля Авнер Сабан, прилетевший в Лас-Вегас из Лос-Анджелеса, сообщил Второму каналу ИТВ, что, по имеющимся у него данным, из шести израильтян, которые до сих пор не вышли на связь с родными, четверо не посещали фестиваль музыки, который проходил рядом с отелем и казино Mandalay Bay. "Из того, что нам известно, двое израильтян могли находиться там, где стреляли. Мы разыскиваем их, проверяем, нет ли израильтян среди раненых", - сообщил консул.

Радиостанция "Кан Бет" передала, что в поисках пропавших участвуют члены еврейской общины, члены ХАБАД, израильские туристы.



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